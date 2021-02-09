過年吃飽喝足動動腦　令人驚呼時間過得真快的益智遊戲

一年中最長的假期即將來臨，可是疫情狀況好像還是有點令人擔心，待在家中應該還是比較安全的選擇吧！不過關在家裡把大魚大肉沙士可樂都吃飽喝足好幾輪以後，想要跟難得見面、難得有空的長輩朋友互動一下，卻不知道要做什麼，親戚都無聊到要開始問可怕的過年必問問題了，到底該怎麼辦呢？瘋設計精選了幾項益智遊戲，不管是一群人、一點點人、一個人都可以找到適合的玩具！以合作或競賽方式，呼喚大家一起動動腦，為不便出門的年節留下歡樂回憶吧！

▲益智遊戲。（圖片／左：腦攻HANAYAMA、右：迷走工作坊提供）

腦攻─邊緣人也可以玩到廢寢忘食的燒腦玩具

腦攻系列(はずる)是一款適合全年齡層的益智解謎玩具，外型精緻、做工細膩，縱使買回家只是擺著，也是賞心悅目的裝飾品！腦攻依難度分成六級，每個品項都有各自的中英文名稱，每一款的玩法都具有獨特性與挑戰性，是已有88年歷史的日本花山（HANAYAMA）公司最熱銷的商品。

日本研究顯示，玩腦攻有助於孩童增進立體空間解析能力，亦能幫助長輩活化大腦功能，也非常適宜親子互動、朋友娛樂較勁。甚至若你是個獨來獨往的人也沒有問題，只要有一個腦攻在手，需要擔心的就只有時間為什麼過那麼快呀！

▲腦攻系列。（圖文提供／腦攻HANAYAMA，下同）



1-02 DIMOND 菱│合不起來時很想問難度真的只有一嗎

霧面質感、黑白對稱的勻稱菱形難度等級只有一（編號1-02，1表示難度等級），從包裝中拿出來是兩個不同顏色的部件，想來要拼成菱形應該是易如反掌吧──知道方法以後確實如此，但現實常常是不管怎麼擠怎麼塞，就是無法完美嵌入！其實〈菱〉解法真的不難，但是想靠暴力達成絕對是沒有辦法的喔！

3-02 S&S 雙│事情並不是看起來那麼簡單

紅銅色的光澤、圓滑順暢的曲線，勾在一起的美麗模樣，原來竟是一道難以解開的謎題啊！〈雙〉放著看似簡單，答案卻出乎意料的糾纏！就算分離了它們也不要高興得太早，如何恢復原樣也是個新的挑戰！

（完整文章請看城市美學新態度）

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