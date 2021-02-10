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寧德時代擬投資1700億元　增建3座鋰離子電池生產基地

▲陸股獨角獸寧德時代要募258億　計劃建成24條生產線！。（圖／視覺中國）

▲能源車市場高速發展，寧德時代積極擴產。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸鋰電池龍頭企業寧德時代日前宣布，將投資擴建鋰離子電池江蘇生產基地項目、動力電池宜賓製造基地項目以及投資建設鋰離子電池福鼎生產基地項目，總投資不超過390億元人民幣（約1721億元新台幣），資金來源均為企業自籌。

寧德時代在公告中提到，擬在江蘇省溧陽市中關村高新區內投資建設江蘇時代動力及儲能鋰電池研發與生產項目（四期），項目總投資不超過人民幣120億元；擬在四川省宜賓市臨港經濟技術開發區內投資擴建動力電池宜賓製造基地項目，項目總投資不超過人民幣100億元；擬在福建省寧德市福鼎市投資建設鋰離子電池福鼎生產基地，項目總投資不超過人民幣170億元。

寧德時代表示，公司建設生產基地事項符合公司戰略發展規劃，將進一步完善產能佈局，滿足未來業務發展和市場拓展的需要，對促進長期穩定發展具有重要意義，「上述項目投資建設將增加資本開支和現金支出，但從長遠來看對業務佈局和經營業績具有積極影響，符合全體股東的利益。」

▲陸股獨角獸寧德時代要募258億　計劃建成24條生產線！。（圖／視覺中國）

隨著新能源汽車市場發展，動力電池需求量逐漸增加，寧德時代近年來也在積極擴產，2018年11月，寧德時代宣布將投資74億元，通過江蘇時代投資建設江蘇時代動力及儲能鋰電池研發與生產項目（三期）。

2019年9月，寧德時代公告稱，擬在四川省宜賓市投資建設動力電池製造基地，項目總投資不超過人民幣100億元。該項目在同年12月正式開工，計劃建設年產能30GWh（吉瓦時）的動力電池生產線。

2020年2月，寧德時代公告稱，擬非公開發行股票募集資金不超過200億元，扣除發行費用後將全部用於寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目（三期）、四川時代動力電池項目一期、電化學儲能前沿技術儲備研發項目和補充流動資金。

寧德時代成立於2011年，業務涵蓋新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售。財報數據顯示，寧德時代今年前三季度實現營業收入315.22億元，同比下降4.06%；實現淨利潤33.57億元，同比下降3.10%；其中，第三季度實現淨利潤14.2億元，同比增長4.24% 。

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