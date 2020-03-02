「寧德時代」砸千億擴4倍產能　與日企爭特斯拉電池訂單

▲陸企寧德時代擴充電池產能，業內人士認為這與美國特斯拉大舉布局中國市場有關。圖為特斯拉上海工廠Model 3交車現場情況。（圖／取自特斯拉官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

在月初打破日本松下集團，對特斯拉電動車的壟斷業務後，全球最大的車載電池廠、陸企寧德時代日前宣布，將最高投資300億元（人民幣，下同，約合新台幣1297億元），新增和擴建4個位於中國大陸的電池生產基地，讓產能增強到目前的4倍左右。

寧德時代總部位於福建省寧德市，由董事長曾毓群於2011年成立後，在中國力推新能源汽車發展的政策背景下，快速成為全球規模最大的電動車電池製造商。

▲寧德時代是全球最大的車載電池製造商。（圖／視覺中國）

據該公司日前發布的定增方案及投資公告，寧德時代將把原有寧德市的工廠産能增強至16 GWh，江蘇省的工廠産能增強至24 GWh，還計劃在四川省新建年産能為12 GWh的工廠，分別於今後2到3年內實現量產，需要160億元的資金。因此，加上研發費用與周轉，寧德時代將於近期，最高發行由證券公司承銷的200億元的新股。

除了定向增資以外，寧德時代還計畫，投資100億元於寧德市新建新一座鋰電池工廠。綜合陸媒報導，該新廠設計年產能將達45 GWh，計畫2021年之後啟動量產；該公司未來還計畫於德國，設立首家海外工廠，2022年投產。

事實上，近年受國際大廠紛紛投入電動車領域、全球車企擴大採購來源影響，市場競爭日益激烈。據日經中文網報導，在實施擴產計畫前，今年2月3日，寧德時代才剛公布，將向美國純電動車巨頭特斯拉供貨，打破日本松下集團原先於中國大陸市場，對特斯拉獨家供應電池的壟斷地位；與此同時，寧德時代的客戶還包括德國福斯（VW）、戴姆勒集團等，也與日本豐田汽車和本田在電池開發等領域進行合作。

目前，寧德時代與日本松下（三洋電機），和同為陸企的比亞迪，並稱為全球三大車電池解決方案提供商；韓國調查公司SNE Research調查顯示，2019年，寧德時代車載鋰電池的出貨量達32.5 GWh，掌握28%的市佔率，居世界首位。

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▼寧德時代此次擴產計畫後，可提升到現有產能的4倍。（圖／翻攝自寧德時代官網）