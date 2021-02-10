掛壁式吹風機太雷「出遊會自備嗎？」　他爆超優秘技：問櫃台

▲原PO好奇有沒有人出門玩會帶吹風機。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

年假期間，不少人會安排出遊玩個幾天，而在外面過夜，女孩們一定會考慮要帶什麼東西。就有一名女網友在PTT的WomenTalk板上發文，說她住到「吹風機超小+要一直按著按鈕+固定在牆上」的飯店，就會覺得很不貼心。但原PO就說，以前有自己帶吹風機出門玩，但真的太重，忍不住發起問題「有女生出遊過夜會帶自己的吹風機嗎？」

「又住到一家吹風機超小+要一直按著按鈕+固定在牆上的飯店」，這位女網友文中不禁抱怨，說飯店價格明明不便宜，其他設備也很棒，但就是吹風機不行，「真的很討厭這樣的吹風機！設計超不貼心！」並說她以前住過提供知名品牌吹風機的平價商旅，整個人心花朵朵開，「可以很快吹好頭髮，還能一邊看電視一邊吹。」

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原PO就說，她身為一個頭髮需要吹半小時的女生，遇到「超小+要一直按著按鈕+固定在牆上」的吹風機，根本就是強迫她罰站半小時，「以前曾經自己帶吹風機出門過，不過實在太重了……可是今天遇到的這種吹風機不僅難用，髮質看起來也超差！」就好奇有沒有人會為了避免這種情況，勤奮地帶吹風機出門。

▲掛壁式吹風機是不少長髮妹的惡夢。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文馬上引發共鳴，不少人都直呼會帶，「會，大部分都很難用」、「會，連游泳也帶自己的，買折疊的」、「我，只要過夜就一定會帶」、「有備用小隻的，游泳玩水旅遊用」、「會，可以裝梳子的那種吹風機，也不會很大很重」、「會～旅館的吹超久又不會乾」、「如果是開車就會帶」、「我男的我也會帶一隻小的」、「必帶！好的吹風機帶你上天堂。」

也有網友表示，「8卦是，現在很多飯店可以另外借多功能的離子吹風機，可以打去櫃台問問」、「出遊不洗頭，前一天上髮廊打理好」、「帶自己的杯子毛巾比較重要」、「毛巾包起來自然乾不就好了」、「你在抱怨的同時卻不知道其實這是在保護你，要一直按著是怕掉到浴缸或水盆漏電電死你，鎖在牆上也是同理，也是保護你，除非浴室是真正乾溼分離才會提供一般吹風機。」