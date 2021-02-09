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瑪家鄉屏專五道路、千年古城舊筏灣觀光啟用　預約每日限250位

▲屏東縣瑪家鄉公所舉辦「瑪家鄉屏專五道路及千年古城舊筏灣觀光啟用典禮暨揭牌儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣瑪家鄉公所舉辦「瑪家鄉屏專五道路及千年古城舊筏灣觀光啟用典禮暨揭牌儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉公所於今年2月舉辦「瑪家鄉屏專五道路及千年古城舊筏灣觀光啟用典禮暨揭牌儀式」，由瑪家鄉鄉長梁明輝主持，邀請文化部次長李連權、立法委員伍麗華等人觀禮，讓千年古城舊筏灣重現面貌。

▲屏東縣瑪家鄉公所舉辦「瑪家鄉屏專五道路及千年古城舊筏灣觀光啟用典禮暨揭牌儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼屏專五道路啟用、林育先（右）應邀觀禮。

▲屏東縣瑪家鄉公所舉辦「瑪家鄉屏專五道路及千年古城舊筏灣觀光啟用典禮暨揭牌儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

出席這場儀式，還有茂管處副處長李易蒼、排灣族群委員古英勇、魯凱族群委員溫建華、屏東縣議員高惠芬、縣議員江金妹、三地門鄉長車牧勒薩以.拉勒格安、高雄市桃源區長謝英雄、瑪家鄉民代表主席杜文來，及所有村長、社區理事長、全球華僑總會長李鎔任、屏東觀光創生聯盟理事長郭宥婕、辰守天股份有限公司董事長林育先等。

瑪家鄉舊筏灣部落是排灣族的重要發源地之一，部落保存了許多珍貴 完整的石板屋遺跡，於 2019 年榮獲亞太旅行協會文化與遺產類金獎，另北葉與原鄉瑪家部落也保留了珍貴的傳統 編織、雕刻及歌舞等原住民文化資源。

瑪家鄉屏專五道路(排灣族語 SISAUMAQ A DJALAN，意即「歸鄉之路」)。 屏專五道路於今年2月正式啟用，試辦3個月凡進入的遊客都要辦入山證，每日 限額 250 人，採網路預約制(遊程預約請上網搜尋:屏東縣瑪家鄉專五道路旅遊 預約網站)。民眾需於禮納里部落瑪家遊客中心改搭專用付費接駁車，並由鄉公 所培訓之合格導覽解說員陪同進入。

瑪家鄉長梁明輝期望透過設置專五道路，保護境內珍貴的生態環境及部落傳 統文化資產，並結合部落觀光產業發展，帶動在地青年返鄉深耕，共同推動南台灣環境永續的旅遊型態。

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