任正非年前撒幣分紅1720億　華為10萬員工每人可領172萬元

▲華為員工每人可得40萬元人民幣（約172萬元新台幣）分紅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸電訊業龍頭華為今（8）日宣布2020年分紅每股為1.86元現金股利。數據顯示，華為2018年總股數達222億股，總股數只增不減的情況下，華為分紅金額上看400億人民幣（約1720億元新台幣），按10萬員工計算，每人可得40萬元人民幣（約172萬元新台幣）。

▲▼華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

《第一財經》報導，根據華為內部財務系統統計，華為2020年總營收1367億美元，增長11.2%，利潤99億美元，增長10.4%。「華為的全球財務結算系統是當天實時的，上述數據未經過會計師事務所核定。」華為正式的財報還得在3至4月份才會對外公布。

▲華為員工收入包括薪水、獎金和分紅三部分。（圖／路透）

據了解，華為員工收入包括三部分，即薪水、獎金和分紅。華爲自2019年透過工會實行員工持股計劃，參與人數為104572人。根據這項全員持股制度，華為創始人任正非所持有的股份已經下降至1%左右。

華為全員持股的方式也有獨特的規定，股權大致分為兩個部分，即華為工會（包括董事及集體員工）持有公司98.99%的股份和任正非個人持有1.01%股權。不過，員工持股都是由華為工會（國家級工會組織）代持，員工所持股票屬於虛擬股，只享受分紅權，沒有投票權及所有權，此外，任正非享有一票否決權。