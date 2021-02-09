二大美食外送申訴出爐　取消訂單不退費1169件、這家還有信用卡盜刷

▲熊貓外送、Uber Eats外送。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美食外送平台的興起，讓民眾享受快速便利，但也經常出現需多申訴糾紛，根據行政院消保處統計，foodpanda、Uber Eats的申訴案件中，以「取消訂單不退費」為申訴之冠，消保處也要求業者積極改善。

消保處去年統計foodpanda及Uber Eats之消費申訴案件數，總計為1977件；其中以「取消訂單不退費」為申訴之冠，foodpanda佔1038件、Uber Eats佔131件，另外包括「無法取消訂單」、「態度不佳」、「信用卡盜刷」等申訴，消保處要求業者積極改善，預計於本年4月份召開第4次檢討會議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對消費申訴分析，消保處要求請兩家業者強化相關機制；一、提醒配合餐廳業者注意豬肉來源標示。二、思考如何優化App系統操作流程。三、線上送餐及一般商品寄送客訴案件如何分流。四、查明信用卡盜刷問題並提出解決方案，倘涉及刑事部分，將案件移轉檢調單位。五、研議增設電話客服可行性。

消保處彙整業者被申訴案件，第1季407件、第2季694件、第3季396件、第4季480件，共計1977件；態樣分析如下：

一、foodpanda

1.取消訂單不退費：外送員表示送餐後撥打電話未接通，但消費者表示未接獲電話，業者因此取消訂單且不退費。計1038件。

2.價格有差異：消費者付款時發現店內價及外送價有落差。計80件。

3.態度不佳：外送員或客服人員服務態度不佳。計108件。

4.無法取消訂單：未輸入優惠碼或下訂錯誤，卻無法取消訂單。計231件。

5.送餐過慢：外送員送餐過慢。計90件。

6.餐點內容不符：送餐與店內用餐內容物(量或質)不符。計56件。

7.其他：85件。

二、Uber Eats

1.取消訂單不退費：外送員送餐後撥打電話未接通，消費者表示未接獲電話或訊息，業者取消訂單且不退費。計131件。

2.「優饗方案」扣款爭議：未獲同意免外送費，卻續約扣款。計63件。

3.無法取消訂單：下訂錯誤無法取消訂單。計21件。

4.其他：如信用卡盜刷問題、餐點內容不符等。計74件。

此外，消保處呼籲消費者於應注意事項：

1.下訂餐點前多留意各業者點餐頁面，如不清楚時請利用線上客服詢問操作方式，例如下訂後欲取消訂單、未輸入優惠碼等。

2.遇有信用卡盜刷情形時，請立即與業者之線上客服聯繫，並與核發信用卡之發卡銀行聯繫，確認刷卡金額並列為爭議款項。

3.注意送餐與一般商品之不同，一般商品可適用7天猶豫期無條件解決契約，餐點為通訊交易解除權合理例外情事適用準則所規定之合理例外情事，則無7天猶豫期之適用。