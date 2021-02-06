泰國foodpanda超拚！外送員戴安全帽猛划船　網笑瘋：運費要加收

▲現代人生活忙碌常使用美食外送平台的服務。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣街頭經常可以見到騎著機車的外送員，更辛苦一點的則會騎腳踏車。然而，泰國日前一名foodpanda外送員的「工作側拍照」意外在網路社群中爆紅，因為他不僅走陸路，還撐著一艘小船開發了「水路」顧客，網友看他努力划槳的模樣不禁大讚，「太有才！」

根據泰國媒體《EJanNews》報導，位於首都曼谷東部的北柳府（Chachoengsao）有一條距離市區約1小時車程的邦帕空河（Bang Pakong River），當地一名foodpanda外送員最近意外爆紅，因為他跑單不是開車、騎車，而是駛著小船穿梭在河流中，為不方便親自到岸上購物的顧客送上美食。

根據民眾提供的照片，可以看見這名外送員仍身穿制服，頭戴著相當顯眼的粉紅色安全帽，用一根長長的竹竿撐著小船，朝顧客的方向划去。而他的顧客似乎正在水上釣魚，所以沒有辦法親自上岸購物，看見外送員努力地划著船，成功將美食送達手中，顧客也露出了開心的笑容。

許多網友看完紛紛轉發貼文和留言，「騎車外送已經過時了，大家划船吧！」、「他為外送服務開創了先鋒」、「划船技術一定很好」、「應該要穿救生衣吧？」、「他這樣跑外送根本海陸通吃！」、「這運費應該要加錢吧」、「不用停紅燈感覺還不錯」。