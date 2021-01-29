店家開發票、免海外刷卡手續費！Uber Eats2/1正式「落地台灣」

▲Uber Eats2月1日起正式落地台灣。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣美食外送平台競爭激烈，Uber Eats今（29）日正式宣布「落地台灣」，2月1日起將以境內公司提供服務，意指消費者可以多省一筆海外刷卡手續費，統一發票部分也將改由合作店家開立。為慶祝新服務上線，即日起至3月31日新用戶還享2次100元商品金額優惠。

Uber Eats 深耕台灣4年多，目前在台灣提供外送服務範圍共有18縣市，也和超過43000家嚴選店家合作，去年11月透過部落格、通知告知合作餐廳即將轉為境內公司一事，且還要完成發票資訊設定，業者雖證實消息但轉為境內公司時間未定，今日終於宣佈從2月1日起正式「落地台灣」，往後將以境內公司服務消費者及合作店家。

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業者表示未來包括使用VISA、Mastercard、JCB信用卡支付之用戶可免付海外刷卡手續費外，發票也改由合作店家就商品進行開立給予消費者，另消費者也會收到Uber Eats就外送費用開立雲端電子統一發票，可在App中查看是否需開立發票及發票形式。

為慶祝轉為境內公司，Uber Eats也祭出優惠，即日起至3月31日止，凡新用戶於APP輸入「現在來點」優惠代碼，即可獲得2次100元商品金額優惠，提醒單筆商品金額須消費滿150元，且可和新用戶30天0元外送費優惠一起使用，加減省一波。

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