從鞭炮屑、水磨石到阿嬤花布　嚴選12款「牛年紅包袋」

傳統吉祥圖案是種直觀的藝術，各式憧憬順遂生活、崇尚嘉言懿行或祈禱神靈庇佑的題材，具體而微地傳遞了那些銘鐫於漢人社會裡的價值觀和宇宙意識。新韶將至，年節喜慶也恰是吉祥圖案應用時機，本篇【禮-迎歲首，品包裝】農曆春節專題，分別從創意、藝術、功能嚴選十二款辛丑牛年 設計紅包袋 ，這些台灣在地且與時代共變遷的春節文創紙品，在喜氣和豫悅心情同時，也微縮了社會審美的更迭，以及傳統滲融於當代下的再生風貌。

▲「北港犁炮」文創商品。（圖／甘樂文創提供，下同）

║島嶼懷舊

甘樂文創｜媽祖繞境犁炮屑，重製紅包袋

台灣人相信收藏迎神慶典的鞭炮屑可以帶來好運。甘樂文創回收北港媽祖繞境三峽施放的犁炮屑，由埔里廣興紙寮手抄製作成全台唯一「犁炮紙」，開發出一系列「北港犁炮」文創商品，除了延伸崇敬的媽祖信仰文化，更融入順天應人的環境關係。這款「爆平安炮紙紅包袋」，除了充滿喜氣開心的祝福之外，也多了一份平安的意義存在。

吉文考古｜紅磚古厝插畫，回味年節傳統

以家為主題所設計的「HOME包 插畫紅包袋」，傳達春節期間圍繞著家所發生的日常以及節慶傳統習俗。畫面結構依據直或橫的袋型分別描繪台灣如街屋以及合院的傳統紅磚建築；畫面細節處也融合了吉祥圖案元素，包括萬事如意、年年有餘、金玉滿堂以及歲歲平安安，是一個韜藏豐厚文化內涵與祝福意義的紅包袋。

▲將傳統紅磚建築融合了吉祥圖案元素。（圖／吉文考古提供）

樹火紙｜花團錦簇，演繹阿嬤時代的花布

財團法人樹火紀念紙文化基金會長年專注於紙文化傳承及教育工作23載後，成立了鳳嬌催化室，提供藝術紙、手工紙、修復紙專業諮詢，更以其豐富的紙張實驗室資源，提供客製化的製紙服務以及各種跨界實驗。這款嫣粉爛漫的「花布紙紅包袋」，靈感擷取自台灣傳統的印花裝飾布，裡頭圖案常見花開富貴、鴛鴦戲水及龍鳳呈祥等中國吉祥圖案，不僅讓人憶起阿嬤們喜歡的布料圖騰，也掇拾往昔歲月一段吉光片羽。

▲靈感擷取自台灣傳統的印花裝飾布的「花布紙紅包袋」。（圖／樹火紀念紙文化基金會提供）



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