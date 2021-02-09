不想再為煮水而努力　3M觸控式熱飲機成最好幫手

▲每到過年常常讓不少人覺得手忙腳亂，今年過年我不想再為「煮水」這件事而努力了，沒問題！3M觸控式熱飲機可以成為你的好幫手。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者陳家豪）



記者蒲世芸／採訪報導

不論是煮飯、沖泡奶粉，還是冬天想喝杯熱水，想要煮一壺燒滾滾的開水至少10分鐘起跳。根據統計，一天花在煮開水的時間，最多可能高達80分鐘。不僅費時，如果家中有小孩和長輩，燒開滾燙的水也容易成為家中安全隱憂。就有民眾提到，「一般傳統的燒水壺上面，雖然有可以嗶嗶叫的警示聲，可是因為有時候在忙，很怕會沒聽到，又怕會空燒，所以這點讓我非常困擾。」另一位民眾則說，「我覺得比較麻煩的是有時候像晚上已經煮過了，可是隔一陣子想要喝個熱水，就像現在天氣比較冷，想要再喝的時候又已經冷掉，要重新再煮還要再等它燒開，我覺得這樣滿麻煩的。」

▲3M HEAT2000觸控式熱飲機可以解決煮水困擾，成為家中好幫手。（圖／記者陳家豪攝，下同）

但今年真的可以不用再為煮水而努力了！只要一根手指頭按下，不到一秒鐘就可以享用煮開的水。搭配3M濾凈科技，水質有保障讓全家人都能安心飲用。不僅如此，3M推出的HEAT2000擁有多重安全配置，不用擔心水壺乾燒，還可以三段定量出水，按一下想要多少熱水就給你多少。再搭配4.2公升大容量，想煮大鍋湯或全家人使用都沒問題。

▲擁有4.2公升大容量，多重安全配置不怕乾燒。

使用過的民眾也和我們分享表示，「只要我按著就可以同時處理別的事情，一回來就幫我弄好水，我覺得這個很方便，而且隨時有熱水不用等真的很棒。」家裡有小朋友的歐小姐則說，「我舉例來講，在家裡煮湯的時候，我把熱水事前準備好，耗費時間減少，另外瓦斯費也不會這麼高，再者我又不用花這麼多時間在煮水上面。」

▲民眾提到像是煮湯的時候，就可以直接使用熱水，大幅降低所需要耗費的時間，瓦斯費也可以減少。

搭配電控式無壓龍頭、防漏電斷路器以及日本WAKO溫控器，偵測溫度更精準。自動補水加熱，冷熱水隨時飲用，還可以設定休眠時間，只要在就寢或外出前按下去，六小時節電功能開啟省電又安心，讓全家人都能擁有一個優質的飲水生活。

▲搭配電控式無壓龍頭及日本WAKO溫控器，偵測溫度更精準，冷熱水自動補隨時都能飲用。

3M HEAT2000觸控式熱飲機