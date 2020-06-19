疫情爆發後的熱銷神器！　「一推二拉」輕鬆跟髒污說ByeBye

▲3M與特力屋舉辦「涼夏安居節」，教民眾如何輕鬆維護家裡整潔，省時、省力的3M免手洗魔布拖把最受消費者青睞。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者陳珊珊／採訪報導

疫情關係，民眾的居家清潔意識抬頭，3M特別與特力屋舉辦「涼夏安居節」，要教民眾如何在後疫情時代，輕鬆維護家裡整潔，並請來網路直播主站台分享，吸引現場民眾圍觀。

▲3M與特力屋舉辦「涼夏安居節」，分享家中清潔的好工具。（圖／記者楊詩益攝）

特力屋內湖店家用品課長吳鴻志表示，「疫情爆發後，民眾減少出門頻率，待在家裡的時間變多了，也更加重視居家整潔，像我們2到4月售出的居家清潔用品就大概成長了16%。特力屋擁有多樣商品供顧客選擇，這段期間，地板清潔的商品詢問度最高，其中具有省時、省力的工具，最受消費者喜愛」。

▲特力屋內湖店家用品課長吳鴻志。（圖／記者楊詩益攝）

省時、省力的清潔工具最受消費者的青睞，像是拿起3M免手洗魔布拖把，只需要輕鬆幾下，就能帶走地板上的髒污、灰塵，拖布還有獨特的Scotchgard抗污處理，在纖維上形成保護膜，讓醬油色素不會咬進纖維裡，好沖又好洗。只要「一推二拉」，就能清潔好拖把，不必再擔心手擰不乾或是弄髒手的惱人問題！

▲拖布抗污處理，好沖好洗。（圖／3M提供）

▲拖好地後，拿出獨家附贈的刷子刷幾下，就能去除拖把上的髒污。（圖／記者楊詩益攝）

特力屋家事達人杜達豪說：「通常在家裡比較難清理的就是毛髮跟灰塵，會建議民眾『先乾拖再濕拖』，自己滿推薦3M免手洗魔布拖把，因為它可以乾濕兩用，而且使用上不會沾污到雙手，也不需要常常去更換水桶的髒水，只要在水龍頭底下就可以直接清洗，比一般拖把更方便、更輕鬆」。

▲3M與特力屋舉辦「涼夏安居節」，網路直播配合現場活動，吸引民眾圍觀。（圖／記者楊詩益攝）

選對好清潔工具，讓做起家事不再費心又費力，加上利用10分鐘隨手清掃的好習慣，就可以輕鬆跟家裡的髒污與灰塵說ByeBye！