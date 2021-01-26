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【廣編】3M XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統全新上市

【廣編】

▲▼ 3M

圖、文／3M XPURE提供

你今天喝好水了嗎？根據統計，台灣居家裝設淨水器的普及率約為六成，一般成人每天的基礎飲水量約為1500到2000毫升（註1），加上中南部近期缺水危機導致水質不穩定，飲用水的安全及對健康的影響實為民眾相當重視的課題。有鑑於國人對飲水品質要求的提升，擁有超過80年液體過濾與淨水經驗的美商3M台灣子公司(後稱3M)推出XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統，運用3M核心技術，一機滿足全家人的個人化飲水需求，並於今日舉辦XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統新品上市記者會暨特力屋全台首賣會。3M分離淨化過濾產品部門資深經理林瑞麟表示：「乾淨的水只是我們的最低要求。此次與特力屋合作推出首賣活動，希望將3M無泵雙飲水淨水系統的無須插電、無電器噪音、時尚設計、大出水量等亮眼特色，透過特力屋的專業的服務一一展現，為消費者的飲水品質找到最佳的解決方案。」

3MTMXPURE-D1無泵雙飲水淨水系統產品突破性的五大核心技術

1. 純淨雙芯系統：獨特設計的純淨雙芯系統，結合一體倍濾系統和逆滲透過濾技術，帶來可飲用的淨水和純水。

2. 高效活性碳棒：美國進口特殊配方的活性碳棒，高精度孔徑設計，靶向吸附汙染物質，保留鈣、鎂、鉀等有益的礦物質。

3. 無泵水動力系統：不同於傳統純水機，3MTM無泵雙飲水淨水系統無需加壓馬達、無須插電、無電器噪音，並可達到四季穩流(不受冬季低水溫影響)、大流量(最大流量可達3L/min)等特色。

4. 一體倍濾系統：PES製藥等級除菌膜、活性碳棒和高強度濾芯外殼高效結合，帶來高

品質的淨水。

5. 精工匠造：3M致力於將核心技術運用於新品研發，為用戶提供便捷、耐用的高品質產品。

年節將至，除了家中除舊佈新，更需要從一杯具有質感的水來開啟新年新氣象。3M於2021年第一季特別於特力屋推出XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統首賣合作，並搭配首賣活動，即日起至三月底，凡購買XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統(建議售價：$32,800)，即贈送【第一年替換濾芯組】(價值：$7,290，限量50組)，詳細資訊請洽詢特力屋各分店。

(註1：台灣淨水器材的未來發展 - 財團法人塑膠工業技術發展中心)

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