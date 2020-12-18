洗一隻全家濕！？幫毛孩洗香香最崩潰的那些事　「寵物洗澡4法寶」讓毛爸毛媽都歐漏

▲ETtoday街訪突即隊來到東森寵物雲直擊毛爸毛媽幫寶貝們洗澡的煩惱。 （影／ETtoday）



▲每次幫毛孩洗澡都讓浴室一片狼藉？4法寶成寵物洗香香救星。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

你家有毛孩嗎？你會幫毛孩洗澡嗎？ETtoday新聞雲《街訪突即隊》來到東森寵物雲出任務，來調查毛爸毛媽幫毛孩「洗香香」的時候到底有多崩潰，遇到什麼困難說出來大家一起解決！每次幫家裡的毛小孩洗澡的時候都搞得像災難現場、一片狼藉嗎？毛爸毛媽血淚經驗談通通說給你聽。

相信家裡有養寵物的毛爸毛媽們都有試過自己幫寶貝洗澡，但有些洗著洗著就永遠、有些洗著洗著就放棄，無論你是送洗派還是自洗派，總會遇到某些時刻需要親自上陣，而且次次送洗對荷包也是一種傷害，但是，每一次都「洗一隻全家濕」，不禁讓人懷疑到底是自己功力不夠還是毛孩早已吃定你，現場的毛爸毛媽表示，「幫毛孩洗澡的時候常常洗到崩潰，沐浴乳咬爛、踢翻」、「蓮蓬頭不知道放哪，常常只能放地上或是夾在腋下或放在水龍頭上，水開大一點就噴得到處都是，全身濕不知道在洗牠還是洗自己」、「一直亂跑想逃出廁所，廁所像被炸掉一樣，抽衛生紙的時候經常不小心掉到地上，整包報銷」，不過這些問題其實很多時候都來自於空間上的限制，就有飼主指出，因為家裡廁所真的太小了，「瓶瓶罐罐都放在地上，狗狗的洗劑也都擺在地上，洗澡時跑還跑去就會撞到」、「毛孩一定亂動，全身濕之外又怕手機會濕掉，浴室通常也沒地方放手機，這會讓我比較崩潰」。

要改善廁所內收納空間的使用，置物架通常會是最簡便的選擇，但釘牆會破壞牆面、黏貼式又經常因為廁所太潮濕而不夠牢固，常常掉下來更煩，不如直接擺在地上，若買置物架，又怕太佔空間，只有小小的牆角空間可以使用，讓飼主左思右想都沒有好解方。

街訪突即隊這次除了調查毛爸毛媽的崩潰經驗，還帶來「寵物洗澡4法寶」－3MTM無痕TM極淨防水收納系列，不管是有特殊設計、超能放的置物籃，還有可上抽、可下抽的衛生紙架，更有可依照使用習慣調整高度跟角度的蓮蓬頭架，每一項都讓崩潰的毛爸毛媽們重新看見光芒，到底好不好用？直接由東森寵物雲內專業的寵物美容師親自試用看看！

在空間有限的浴室內，牆角是個不能浪費的收納關鍵，3MTM無痕TM極淨防水收納系列－三角置物架可承重4公斤，4片無痕大型防水膠條就算不釘牆也能黏牢牢，不等邊三角形外觀設計可充分利用牆角空間收納沐浴瓶罐及相關用品，並從小到大按序排列；3MTM無痕TM極淨防水收納系列－置物籃有活動分隔版，可依照個人需求搭配使用，更能針對物品收納有效管理，不用再彎腰東摸西摸又要防著毛孩亂衝亂撞甚至咬爛瓶罐，置物籃底層有特殊的通風設計，解決以往收納架經常積水、產生水垢等問題；3MTM無痕TM極淨防水收納系列－抽取式衛生紙架可依使用習慣決定要上抽或下抽，側邊獨立的空間設計還可暫放手機或個人物品，不用再抽衛生紙抽到生氣，幫寵物洗澡時也不怕錯過重要訊息或來電，更不怕手機被淋濕；3MTM無痕TM極淨防水收納系列－蓮蓬頭架可承重2公斤，想貼高貼低都沒問題，可調整角度的設計讓使用上更加便利，毛爸毛媽們再也不會被水噴到全身濕，側邊的多功能圓弧設計便於吊掛沐浴用品，不用鑽釘也能讓蓮蓬頭使用更得心應手。

3MTM獨家無痕防水膠條搭配穩固專用棉片，不僅可讓安裝的等待時間縮短，即使在會碰到水或潮濕的環境也能穩穩當當，看美容師從容地幫毛孩洗澡就知道「工欲善其事、必先利其器」，你還在煩惱幫毛孩洗香香的那些事？3MTM無痕TM極淨防水收納系列就是最好的幫手。