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五角大廈啟動《國防生產法》　斥資40億產3900萬片N95口罩

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▲▼新冠肺炎,美國,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新冠肺炎確診人數已突破50萬，其中紐約更是重災區。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊美國，超過50萬的確診人數也讓美國國內醫療系統瀕臨崩潰，全美各地皆傳出醫療設備短缺、醫護人員過勞等問題。美國國防部於本月11日起依據《國防生產法》（Defense Production Act）開始提高N95口罩供給數量，來解決國內第一線醫護人員個人防護裝備不足的問題。

▲美國國防部，五角大廈。（圖／路透社）

▲五角大廈11日啟動《國防生產法》。（圖／路透社）

根據《紐約時報》報導，五角大廈發言人麥克（Mike Andrews）表示，他們將會花費1.33億美元（約39.9億新台幣），在未來90天內將國內N95口罩的產量提高到3900萬片。據悉，五角大廈在上周五從白宮防疫小組獲得批准後，首次使用在韓戰時期頒布的《國防生產法》，而《國防生產法》則授權總統在國家安全需要和特殊原因時，可以擴大特定關鍵材料或產品的生產。

▲3M口罩。（圖／路透）

▲3M口罩。（圖／路透）

不過美國總統川普卻在本月初砲轟美國企業龍頭之一的3M公司，指責該公司不該繼續出口口罩到美國以外的地方，並簽署了一項命令，禁止「不肖業者和奸商」出口防疫相關用品。而3M公司隨後則透過聲明表示已和美國政府達成協議，每月將提供超過5500萬片口罩給美國，同時也可以向加拿大和拉丁美洲國家出口口罩，因為3M是這些國家主要的口罩供應商。

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