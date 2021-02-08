「陪審團制度」引入台灣！民調結果出爐　76.7％投下贊成票

▲陪審團制度多在歐美地區出現。（圖／pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

近年隨著民主意識抬頭，在台灣有許多制度已納入人民參與、多元化參與等過程，實為一大進步，更有許多聲音認為在台灣司法制度上也應採納「陪審團制度」，讓人民參與司法審判的過程。台灣陪審團協會委託典通股份有限公司，針對「民眾對陪審團制度看法調查」一題進行民調，以了解在台灣人民對於陪審團制度以及相關司法案件的了解程度。

典通股份有限公司在2021年1月28日至2021年1月30日期間，以臺閩地區為調查區域、滿18歲以上民眾為調查對象進行電訪，共完成1,085份樣本，其中市話樣本540份，手機樣本545份，在95%信心水準下，估計誤差約正負2.98個百分點，並依縣市別、性別、年齡、教育程度加權推估，具全國人口代表性。

民調共分為「司法醜聞事件看法」、「民眾對司法審判信任度」及「民眾對陪審團看法」三大主題進行，以下為各題題幹及民調數據：

一、司法醜聞事件看法

二、民眾對司法審判信任度

三、民眾對陪審團看法

針對最主要「民眾對引入陪審團制度贊成程度」的民調分析中，投下還算贊成及非常贊成者占比76.7％，其中

性別：男性贊成的比例(80.6%)高於女性(72.9%)。

年齡層：30-39 歲贊成的比例(81.6%)最高，65 歲及以上贊成的比例(63.6%)最低。

教育程度：初中/國中學歷贊成的比例(82.4%)較高，小學或以下學歷贊成的比例(56.9%)最低。

職業：白領、企業家及雇主贊成的比例較高，分別占 80.8%和 80.2%，退休/無業/待業和家管/家庭主婦的比例較低，分別占 70.7%和70.6%。

地區別：北北基、中彰投、宜花東地區贊成的比例較高，分別占79.2%、79.4%和 79.7%，雲嘉南地區贊成的比例(69.2%)最低。