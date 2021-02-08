台南新化北勢里長財物遭竊　警以車追人逮獲竊嫌

▲台南市新化警分局唪口派出所調閱相關監視器，細心抽絲剝繭，鎖定竊嫌作案車輛以車追人，逮獲王姓竊嫌，起獲手機、香菸、帽子等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局唪口派出所接獲新化區北勢里長鄭國正報案，表示其私人財物遭竊盜，損失約新台幣16000元，警方調閱相關監視器，細心抽絲剝繭，過濾許多影像，終於鎖定竊嫌作案車輛以車追人，逮獲王姓竊嫌，起獲手機、香菸、帽子等贓物。

警方表示，這起竊案係唪口所警員謝昌佑於1月9日下午5時許受理北勢里長鄭國正所報財物遭竊盜案，遭竊盜財物計有現金、香菸、手機、帽子等財物、損失總價初估約新台幣16000元。

案經謝員調閱公、民裝設之監視器後，發現竊嫌影像及所騎騎駛之重機車，即報請分局偵查隊協助偵辦，於2月7日由小隊長陳炳儒、偵查佐陳華翰、巡佐呂俊慶、警員許閎舜前往山上區明和里通知58歲王姓竊嫌到案說明，並在王嫌同意搜索下，查扣手機、香菸、帽子等贓物，警詢中王嫌稱所竊贓物係供自己使用，對其犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

新化警分局長余鴻恩表示，後天就是春節了，轄區治安由新化警分局守護，新化警有信心也有能力讓民眾安心過好年，民眾如發現居家周遭有可疑人士流連，可撥打110尋求警方前往了解調查，以保障自身居家安全及有效防制民生竊盜。

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