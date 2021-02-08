台南9日起恢復訪客探病醫院每床至多2人　護理之家長照機構至多3人

▲疫情趨緩，台南9日起恢復訪客探病醫院每床至多2人 護理之家及住宿型長照機構至多3人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

考量近期北部醫院感染事件風險已相對降低，且適逢春節連假，台南市即時線上協調指揮中心，2月9日起依中央流行疫情指揮中心規定，進行探訪視。

台南市即時線上協調指揮中心，8日召集台南市14家新冠肺炎收治醫院、防疫決策小組專家、疾病管制署南區管制中心，針對目前防疫政策，進行滾動式檢討，並宣布自2月9日起，台南市36家醫院、79家一般護理之家、24家產後護理之家、3家精神護理之家、140家住宿型長照機構（含115家老人安養養護機構、25家教養機構），全面恢復訪客探病、視，並依循中央流行疫情指揮中心規定，以每日1時段，同一時段探病人數，醫院每床至多2人、護理之家及住宿型長照機構每床至多3人（含兒童）。

衛生局提醒民眾於春節連假期間，除非有醫療需求，應避免前往醫院；若需前往就醫，請配合醫院感染管制規範，請持健保卡刷卡進入，並遵守院內動線規劃指示移動。同時呼籲民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及醫院相關管理措施。此外，陪病者主要工作是照顧病人，應盡量待在病房內，減少院內不必要之移動或和其他陪病者聊天，並落實勤洗手、自我健康監測，如出現身體不適，請主動告知醫院相關人員。

目前國際疫情仍相對嚴峻，又適逢農曆新年假期，國人陸續返鄉過年，防疫千萬不可鬆懈，黃偉哲市長也呼籲春節連假期間，民眾外出走春，應留意社交距離，如無法保持安全社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺），或出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關（構）等八大類高感染傳播風險場域，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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