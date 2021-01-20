1天內決定停辦台灣燈會「關鍵轉折」　林佳龍：疫情逼近臨界點

記者賴文萱／台北報導

有鑑於近日國內疫情擴大，行政院昨宣布停辦2021年台灣燈會，交通部長林佳龍今受訪指出，主要是因為這兩天疫情有比較大的變化，從醫院擴大到社區感染，雖然還沒達到大量社區感染，但已經逼近臨界點，也不能排除有擴散可能。燈會花燈或主燈設計都是很多人的心血，他說，一定會確保作品能夠完成，也會提供未來展出的機會。

▲交通部長林佳龍上午接受媒體聯訪 。（圖／記者賴文萱攝）

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林佳龍上午出席活動會後受訪表示，因應疫情變化跟指揮中心判斷，交通部跟新竹市政府決定停辦2021台灣燈會，但對於參展的藝術家、設計團隊，會繼續執行契約讓他們完成作品，疫情過後會找適當的時間、地點跟方式，呈現給國人。

由於前天林佳龍才說台灣燈會沒有停辦問題，但昨日政院馬上宣布取消，外界好奇關鍵轉折為何？林佳龍解釋，主要是因為這兩天疫情有比較大的變化，從醫院擴大到社區感染，雖然還沒達到大量社區感染，但已經逼近臨界點，也不能排除有擴散可能，這部分是根據疫情跟指揮中心新的資訊來做決定。

▲行政院昨召開記者會，宣佈2021新竹市台灣燈會停辦。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍強調，燈會花燈或主燈設計都是很多人的心血，一定會確保作品能夠完成，燈會作品會提供未來展出的機會，只是不是在新竹元宵燈會的這個時間跟地點。

另外，目前各地方政府也紛紛取消或延後舉辦大型活動，林佳龍表示，感謝各地方政府主辦的燈會跟大型燈會有參考指揮中心的意見，強烈建議停辦或緩辦，希望國人一起團結對抗疫情，現在面臨醫院感染、本土案例增加，他認為在這情形下國人應該可以理解跟體諒。

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