2021台灣燈會主燈將亮相展出　林佳龍曝會在「高鐵新竹站」

▲2021台灣燈會主燈-乘風逐光，展現科技藝術新境界。（圖／2021台灣燈會官網）

記者賴文萱／台北報導

受到先前國內疫情擴大影響，行政院宣布停辦原先要在新竹市登場的2021年台灣燈會，交通部觀光局表示主燈會在適當時機，以適當形式辦理，目前也傳出未來將落腳在新竹高鐵站。交通部長林佳龍今證實，這次主燈是以新竹做為主題，所以優先以新竹地區做為要呈現時候的場地，高鐵新竹站過去辦過台灣燈會，所有條件都具備，可以帶來包含新竹市、新竹縣，所謂竹竹桃觀光圈的地方觀光效益。

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▲行政院先前宣布，台灣燈會受疫情影響停辦。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍今出席活動時被問及2021台灣燈會主燈規劃，他表示，因為這次主燈是以新竹做為主題，所以優先以新竹地區當作呈現時候的場地，高鐵新竹站過去辦過台灣燈會，所有條件都具備，可以帶來包含新竹市、新竹縣等，所謂竹竹桃觀光圈，也能讓燈區維持在新竹，帶來地方觀光效益。

不過，交通部表示，台灣燈會主燈展示地點尚未定案。觀光局原先規劃在全國風景管理區中擇一展出，但因考慮主燈設計以「風城」意象為主，加上新竹市政府也為燈會付出許多心力，為使主燈與竹市仍能有所連結，因此交通部請觀光局重新評估離新竹市不要太遠、又能符合防疫人流控管的場地，目前包括竹北高鐵站周邊場地在內的地點，以及因應疫情發展而定的展期，尚在綜合評估中。

▲2021台灣燈會-『乘風逐光』未來感主燈，展現科技藝術新境界。（圖／2021台灣燈會官網）

「2021台灣燈會」由交通部觀光局與新竹市政府共同主辦，因先先前國內新冠疫情仍未舒緩，行政院召集跨部會會議後，據中央疫情指揮中心專業判斷，考量疫情有新的發展，綜合新竹市政府意見，決定停辦2021台灣燈會。

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