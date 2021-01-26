台灣燈會停辦「小提燈照發」　交通部曝2021國旅補助計畫

▲交通部宣布停辦2021台灣燈會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

受到國內疫情升溫影響，交通部觀光局停辦2021台灣燈會，觀光局長張錫聰表示，將在適當時機展示燈具，另外小提燈也已製作完成，預計仍會發放，或也可作為國際推廣宣傳使用，詳細規劃將於本周出爐。至於今年是否會再推動國旅補助，交通部長林佳龍也提出說明。

張錫聰表示，雖然台灣燈會停辦，但很多設計師都已投入設計燈具，未來會將此些作品用於行銷宣傳，配合觀光局活動宣傳展示，規劃在適當時機以適當形式使用。而往年最熱門的小提燈部分，也都已製作完成，觀光局仍會發放小提燈，會在相關活動或國際宣傳推廣時使用，詳細規劃將於本周出爐。

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在國際旅遊泡泡推動部分，過去曾與帛琉、新加坡、韓國洽談，但因疫情再度升溫紛紛喊卡，目前觀光局正在搜集鄰近國家疫情資訊，事先擬定計畫，未來再進行多邊洽談。

▲2021台灣燈會多項燈具都已設計完成，觀光局表示，將在適當時機下展示。（圖／2021台灣燈會官網）

在觀光旅遊業培訓計畫方面，觀光局去年底已有擬訂計畫，爭取勞動部就業安定發展基金，提出培訓專案，目前已將計劃呈報勞動部，預計下個月就可推動上路。

受到疫情影響，今年來台旅客大減，2020全年僅有137.7萬人次，其中疫情尚未爆發的第一季還有100餘萬，預計今年觀光客不會超過100萬人次，目前平均每月僅約2萬人來台，且都非觀光旅遊目的。

針對觀光旅遊補助，林佳龍表示，雖然現在預算很緊，但仍會進行評估，因為自由行補助涉及的金額預算龐大，交通部會像府院提出評估建議，由於近日疫情升溫，觀光局推動的平日團遊補助、春節孝親方案報名較不熱烈，若這些計畫的預算有所樽節，就可應用在今年的振興補助。