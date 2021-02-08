吳景欽／【雞排妹事件】從釋字789號看司法怎麼保護性騷擾被害人

▲雞排妹主持尾牙卻遭性騷擾，能夠透過司法還原真相嗎？，若要判被告有罪，不能僅以被害人陳述，還必須有補強證據。（圖／資料照）

雞排妹因主持尾牙引發遭性騷擾之疑雲，而因性騷擾罪屬告訴乃論，故普遍認為應即提起告訴，以讓司法來解決。但透過司法途徑能否還原真相，以及是否會遭受二次傷害，也是令人擔心之事。

根據《性騷擾防治法》第25條第1項，「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處者，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金」，此即性騷擾罪。性騷擾案件若來到法院，自然得由檢方先提出被告有碰觸他人隱私部位之證據；但涉及性騷擾的場合，往往不會太公開，除缺乏目擊者，也不可能剛好被攝影機所拍到，就只能由被害人出庭陳述。

但讓被害人出庭，不免要面對來自被告方的詰問，勢必會對其造成二次傷害。故《性騷擾防治法》雖未明文，但於該法第17條就規定，「被害人若因出庭會造成身心傷害或面臨壓力，是直接可以其於警察面前的筆錄為證據」，算是對此類案件被害人最重要的程序保障。

只是直接以警詢筆錄為證據，勢必侵害了被告的對質與詰問權，也使法官無法親自聽到被害人之陳述。故於2020年2月，大法官所做出的釋字第789號解釋，雖不否定此等保護措施的必要性，亦設下諸多門檻。

首先，以被害人的筆錄代替出庭，絕對是最後、不得已的手段。故被害人是否不能出庭，還得由專家對其進行心理鑑定，一旦確認無法出庭，更得檢驗警察詢問時，是否有全程錄音錄影、是否誘導等等。

只是此類案件唯一的證據方法，恐只有被害人陳述，而大法官所設下的嚴格門檻，也代表被害人於未來，是以出庭作證為原則。則於此時，除了依據《性侵害防治法》第15條第1項，讓被害人的家屬或心理輔導人員陪同在庭外，更應依《性侵害防治法》第16條第1項的規定，將被害人與被告為適當隔離。至於對被告方的不當詰問，尤其是詰問有關被害人過往性方面的言行與經驗，法官都應為禁止。

而即便對於被害人出庭陳述，現行法已經有了一定的保護措施，但於大法官釋字第789號解釋裡還要求，若要判被告有罪，不能僅以被害人陳述，還必須有補強證據。只是在此類案件，除了被害人外，可能無客觀證據存在，到底需要如何的補強證據，就會陷入舉證的困境。

故於現行司法，即便對於性侵害或性騷擾被害人的保護已有改善，卻仍有諸多不完備之處，也是未來刑事司法與立法須儘速檢討之處。唯有如此，才能將傷害降到最低，也才足以鼓勵遭遇性騷擾的被害人能勇於發聲。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。