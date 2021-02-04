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快訊／陳其邁凌晨發文「絕不容許霸凌」　下令追查護鳳山女孩

▲▼民進黨中常會會後座談,行政院副院長陳其邁。（圖／記者季相儒攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄鳳山一名少女遭多人掌摑痛毆，還用飲料淋頭、潑臉，引發網友公憤。對此，市長陳其邁4日凌晨發文表示，市府第一時間請教育局、警察局聯手追查，目前已掌握涉案相關人身分，並通知家長4日上午帶同嫌疑人到案說明，「霸凌，絕不容忍！」

市長陳其邁在臉書指出，有關社群媒體上PO出鳳山女孩遭霸凌一案，市府已會同相關單位追查，除了盡速釐清事實，也會對受害學生啓動必要協助與後續輔導。至於加害者部分，警局已通知家長4日上午帶嫌疑人前來說明。

陳其邁強調，「反霸凌」一直是大家非常關心的事，所以1月28日語高中生座談時，他隨即指示研考會邀集律師、教育學者，成立市府層級的校園霸凌處理小組，期待每一件霸凌案件都能夠更嚴密地處理、管制，以防範霸凌事件發生。

陳其邁說，教育局將持續推動各項反霸凌工作，落實校園防制霸凌處理機制，鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映，「我再度重申，絕不容許霸凌行為發生！」

有網友在「鳳山在地人大小事」貼出56秒影片，內容是一名少女遭多人霸凌，但由於情節誇張，迅即引發網友怒火。事後，有網友透過衣服等特徵比對，肉搜出第一個動手的男學生臉書；諷刺的是，男學生自介還寫道「平凡的人過著不平凡的生活」，短短1小時就湧入上千人洗版。

▼陳其邁臉書全文。（圖／翻攝自臉書／陳其邁）

▲▼快訊／陳其邁凌晨發文「絕不容許霸凌」　下令追查護鳳山女孩。（圖／翻攝自臉書／陳其邁）

 

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