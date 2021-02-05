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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【雞排妹事件】是營造歡樂氣氛抑或性騷擾

雞排妹（鄭家純）因主持尾牙活動，爆出遭廠商老闆及同場演出歌手騷擾之事件，引發各界關注。在各執一詞下，藉由提告進入法院來說分明，似為上策，只是以現行法制，司法程序真能還原真實嗎？

所謂性騷擾，是指違反他人意願而實施與性或性別有關之行為。若此等行為已達於強暴、脅迫等之程度，就有《刑法》的強制性交、強制猥褻等重罪之處罰，若未達此程度，則以《性騷擾防治法》來究責。

由於性騷擾的範圍極為廣泛，故於《性騷擾防治法》第2條即採取例示為定義，但如此的列舉仍不免有模糊空間。如根據此條文第2款，只要展示或播送文字、圖畫、聲音、影像等，或以歧視、侮辱之言行，而有損害他人尊嚴或使人心生畏怖或冒犯等情境，或不當影響其工作、教育或正常生活等之進行者，皆可納入性騷擾的範疇。這其中，諸如歧視、侮辱、尊嚴、冒犯、正常生活等等，皆屬極為開放與不確定之概念，甚至還會涉及每個人主觀感受之不同，就易流於各自解讀，致凸顯性騷擾案件於適用法律的困境。

舉證困難成檢討被害人

撇開性騷擾的模糊性不談，若有涉及性騷擾，尤其是涉及言行侮辱之部分，根據《性騷擾防治法》第20條，由地方政府主管機關處1萬元至10萬元的罰鍰，若利用權勢關係為性騷擾，依據第21條則須加重二分之一，如此的處罰並不重。雖主管機關可職權調查及處罰，但若當事人不願聲張，實也不會主動介入。而若性騷擾已逾越言語而涉及肢體接觸，就會觸犯第25條第1項，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金的刑罰。但因是否為性騷擾，往往取決於被騷擾者之感受，立法者就將此罪規定為告訴乃論。

至於此罪在客觀上，必須乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，其中的身體隱私部位就會出現解釋空間。如大腿，一般皆會以衣物遮蔽，自屬於隱私部位無疑，但如為手臂、手掌等，未以衣服遮蔽之部分，若被碰觸，恐就不會落入刑罰而頂多處以行政罰。除了要有客觀行為外，於主觀上，還須有性騷擾之意圖，此於法庭之上，有時很難證明。

以此次事件來說，若有觸摸到胸部、臀部等隱私部位，自涉及刑罰無疑。只是在這類肢體接觸行為，不可能太公然與公開下，除缺乏目擊者外，就算有攝影機也未必能拍到細節處，就會出現法庭舉證之困難。更重要的是，若被告堅持，是為營造舞台與娛樂效果的無心之過，再加以無客觀證據為支持，恐更難證實有性騷擾之意圖。故唯一能證明者，恐只剩被害人的陳述，這不免就要接受殘酷的交互詰問，致使案件審判的對象，從被告轉向對被害人的檢討。

也因此，如何消除性騷擾被害人出面舉發的障礙，無論是過去、現在或未來，都是刑事司法必得面對與解決的課題。（本文經作者同意，轉載自《蘋果日報》）

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