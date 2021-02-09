傳播妹也需要尊重！她陪聊天慘遭「摸不停」　男友拔刀色男嚇破膽

▲傳播妹遭性騷擾，男友找友人帶開山刀根辣椒水，色男嚇破膽。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

不管從事任何職業，身體都應該被尊重，除了雞排妹，當然還有傳播妹！新北市一名男子找傳播到住處聊天，結果趁機毛手毛腳，故意碰觸私處、胸部，女方面對性騷擾深感噁心想吐，只能盡量躲！事後跟男友哭訴，男友火大把色男約到超商談判，過程中掏出預藏開山刀把色男嚇破膽！

據了解，李姓傳播妹於去年1月底被32歲鄒姓男子約到住處聊天，期間對她毛手毛腳，李女深感噁心，但為了賺錢只能擠出笑容忍耐，並盡可能閃躲。事後李女跑去向33歲郭姓男友訴苦，郭男聽了火冒三丈決定教訓鄒男。

▲郭姓男友拿了和解金閃人，最後被淡水警方逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

郭男找陳姓友人一起於本月5日凌晨1點多，把鄒男約到淡水區新市五路的超商談判，過程中取出預藏的刀械及辣椒水逼使鄒男提領1萬元作為和解金，鄒男嚇到快尿褲子，只能乖乖照辦，事後向警方報案。

淡水警方獲報立即組成專案小組，調閱監視器及過濾相關資料，於當天（5日）深夜11點多持拘票分別到臺北市光復南路及新北市三重區龍門、正義北路口拘捕郭、陳2嫌到案，全案警詢後依強盜罪嫌移送士林地檢偵辦。