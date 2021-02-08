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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡正傑／【雞排妹事件】是表演效果還是伸鹹豬手？性騷擾要件與刑責

近日來藝人雞排妹先在臉書爆料，在主持尾牙時遭金曲歌王翁立友言語及肢體碰觸性騷擾，進而以記者會落淚控訴翁立友，新聞大篇幅占據電子媒體，網路也掀起兩派論戰，各有支持者。

當然，事實真相只有一個，但性騷擾常常僅是一瞬之間，被害人遭遇到舉證上之困難，若無相當證據支持，恐怕難以讓惡意之行為人現形。但性騷擾若流於個人主觀感受，若無明確證據，恐怕也有讓無心之行為人遭污名化之可能。

《性騷擾防治法》第2條規定，「本法所稱性騷擾，係指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一者：一、以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。二、以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行」。立法文字廣泛規範構成性騷擾之行為，但重點在於須「違反他人意願」、「性或性別有關之行為」、「性侵害以外之行為」等三要件。法律雖明確規定性騷擾之定義，但因涉及個人感受，認定是否構成性騷擾，應就個案審酌事件發生之背景、工作環境、當事人之關係、行為人之言詞、行為及相對人之認知等具體事實為之。例如，表演工作者表演時為了效果，言語、動作可能較為開放，是否構成性騷擾，更要審慎具體認定。

構成性騷擾者，由直轄市、縣 (市) 主管機關處新臺幣1萬元以上10萬元以下行政罰；但若是「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者」，已涉及刑事責任，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元（《性騷擾防治法》第25條）。依相關新聞報導內容指出，雞排妹指訴其臀部遭觸碰，若能證明加害人係基於「性騷擾之意圖」，已經構成刑事犯罪，但本罪屬告訴乃論之罪，仍須雞排妹提出刑事告訴，司法機關始能介入偵辦。

若被認定構成性騷擾，除前述行政罰緩、刑事責任外，民事賠償可依據《民法》第184條之侵權行為求償，另依據《性別工作平等法》第27條規定加害者與「雇主」需負連帶賠償責任。假設雞排妹之主張成立，是可以一併向翁立友之經紀公司提起民事訴訟求償；但須注意兩年間之時效，以及自有性騷擾行為逾十年者不得請求之時效規定。

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●蔡正傑，和風聯合法律事務所律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員，前桃園地檢署主任檢察官。以上言論不代表本公司立場。

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