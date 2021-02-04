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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／忽視是霸凌的幫兇　你我不是局外人

近日新聞報導一位高雄市林姓女學生被9人以飲料淋頭、呼巴掌，霸凌影片在網路流傳，如今警方已著手追查霸凌者，將依違反兒少法、恐嚇、傷害等罪偵辦。

此外，也曾有幼稚園老師因小朋友尿褲子，在課堂上當著其他同學面前辱罵男童「笨蛋、你太爛了、你真的爛到爆、真的很丟臉耶、你這個故障的東西」、「來笑他，小朋友笑他，丟臉」等語；不僅如此，還說出「你給我滾出去喝，來給我出去，我現在看到你就一肚子火；你敢給我吐掉，我扁你喔，吞下去，不然看你要把他拖哪裡，把他拖去，推去打一打；越看他我火越大」等。新北地檢署認為該師涉犯公然侮辱罪及恐嚇罪。

以上的例子都是霸凌事件，而關於霸凌，你我都不能忽視，不能成為局外人。

大雄被胖虎欺負也算是被霸凌

大家應該都有看過動畫《哆啦A夢》吧，劇中主角大雄幾乎每一集都被同學胖虎和小夫欺負，這樣的狀況就有可能是「霸凌」！

所謂的「霸凌」（Bullying），指的是長時間透過各種方式，持續對個人的精神、身體等進行攻擊，且通常這樣的狀態會伴隨著霸凌者與受害者間可能是權力關係，或者身材差距等的「不對等關係」。像前面所說的胖虎、小夫和大雄的例子，由於胖虎及小夫長期欺負大雄，且胖虎在權力結構上、體型上都較大雄更有優勢，因此其長期欺負大雄的行為，就有可能是霸凌。

根據教育部防治校園霸凌專區的問與答，國外文獻將霸凌歸納為以下幾種：「肢體霸凌」、「關係霸凌」、「言語霸凌」、「網路霸凌」、「反擊霸凌」、「性霸凌」等。

肢體霸凌：用暴力行為造成被霸凌者身體上的傷害，也是最顯而易見的霸凌。舉例來說，胖虎長期毆打大雄，導致大雄感到懼怕並長期帶傷，就有可能是肢體霸凌。

關係霸凌：透過說服同儕排擠被霸凌者，使弱勢者被排拒於團體之外。這樣的狀況是最難被注意到、也最容易被忽視的，許多人會自然將這種狀況歸因為，被霸凌者不善交際、不喜歡與人相處，而忽略可能是聯合排擠的情勢。舉例來說，胖虎聯合小夫及全班的同學一起排擠大雄，就有可能是關係霸凌。

言語霸凌：透過言語上的嘲笑、諷刺，長期對被霸凌者的身心造成傷害。這樣的霸凌型態也十分常見，有時產生的效果可能更勝於肢體霸凌，或有可能是肢體霸凌的前奏。舉例來說，像胖虎、小夫長期辱罵大雄是膽小鬼，使大雄心理受到傷害，就可能是言語霸凌。

▲▼霸凌，職場霸凌，排擠，團隊合作，分工合作。（圖／視覺中國）

▲透過言語上的嘲笑、諷刺，將長期對被霸凌者的身心造成傷害。（圖／視覺中國）

網路霸凌：透過網路對被霸凌者造成傷害，包括散布網路謠言、留言辱罵、嘲笑等。這樣的例子在網路發達的現今尤其明顯，但也因為網路的匿名性而更容易被忽視，甚至會出現譴責被霸凌者不懂脫離霸凌或不懂自我調適。

性霸凌：類似性騷擾、性暴力，包括對身體、性的嘲諷、評論等。具體表現上，又可以分成4種：有關性或身體部位的有害玩笑，如黃色笑話、大波霸、飛機場等；對他人性取向、性行為的嘲諷、譏笑，如娘娘腔、男人婆等；傳遞與性相關的謠言，如某人和誰有一腿等；直接的身體上侵犯，如性侵、脫褲子、阿魯巴等。

反擊霸凌：被霸凌者因長期受霸凌產生的反擊行為，例如對霸凌者口出惡言、毆打。有時，這類被霸凌者會將情緒發洩在更弱勢者身上，形成霸凌的連鎖。這樣的狀況甚至可能會導致激烈的報復行動，美國有些校園槍擊事件的行為人就是如此。但由於霸凌者與被霸凌者僅有一線之隔，容易出現僅解決下層的霸凌行為，而忽略霸凌源頭的情況。

以上所述的6種霸凌態樣只是比較常見的類型，還有許多較少見但仍存在的，而且這些霸凌行為也不一定是單獨出現，較多數的情況是複合式的同時出現數種不同組合關係。例如關係霸凌就常和言語霸凌、網路霸凌、性霸凌、肢體霸凌一同出現。

霸凌行為恐有刑責

霸凌行為也不限於校園，職場、軍隊等需要多人共事的場合，就常常出現。舉例來說，像是軍隊就常出現說黃色笑話、取笑性少數的性霸凌情勢，或者排擠特定人的關係霸凌等等。

根據霸凌行為的不同，在法律上可能會涉及不同的處罰，例如：肢體霸凌可能會觸犯傷害罪；言語霸凌可能有公然侮辱、恐嚇罪的適用；性霸凌可能構成性騷擾或強制性交罪等。

校園霸凌行為對於兒童的發展與成長有極為不良的影響，可能導致身體創傷或無法抹滅的心靈傷口，甚至可能導致被霸凌者未來生活上的困難或罹患憂鬱症等精神疾病。因此，在《兒童及少年福利與權益保障法》中，就賦予學校通報、防堵等義務，要求學校應啟動輔導措施以杜絕此類情形，未及時通報則依據該法第100條也設有罰鍰規定，他法也有規定視情節輕重給予行政上的懲處。

其實，要杜絕霸凌，除了學校外，也必須要大家意識到霸凌問題的嚴重性，而不是一昧地檢討被霸凌者為什麼不懂得躲，甚至要求他們忍耐，卻不試圖去杜絕、改變霸凌者的觀念，對於霸凌，大家要更謹慎看待。（本文轉載自法操FOLLAW

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