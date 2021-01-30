南韓23歲女國手遭「掌摑霸凌」輕生！錄音檔曝光　總教練僅判7年

▲涉嫌虐死23歲鐵人三項女國手崔淑賢的總教練金圭奉、隊長張允貞（圖／達志影像／美聯社、나무위키）



實習記者陳妙津／綜合報導

南韓23歲鐵人三項女國手崔淑賢不堪教練、前輩長期霸凌、施暴，去年6月在釜山宿舍輕生身亡，受虐錄音檔爆出後引起南韓社會譁然。南韓大邱地方法院審理該案後，29日公布判決結果，前教練金圭奉被判7年，隊長張允貞判刑4年，2人另需接受40小時的講座教育，5年內也禁止在兒童相關機構就業。

▼恐怖虐待音檔從一分鐘起。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



綜合韓媒報導，崔淑賢（최숙현，音譯）2015年入隊後，被視為最有前途的鐵人三項選手之一，卻被「慶州市廳隊」的教練金圭奉、隊長張允貞、隊醫安周賢等人長期施暴霸凌，曾因喝一杯可樂被強餵20萬韓元（約新台幣5440元）麵包至嘔吐，還因為喝水體重增加，被金圭奉甩耳光、要求「禁食3天」，向檢警求助無果後，心灰意冷下自殺身亡。

事後韓媒公開崔淑賢受虐的一分零三秒錄音檔，其中不僅可以清楚聽到教練嚴厲威嚇，還能聽到被重打耳光的聲音，震撼南韓社會，南韓國會也因此在2020年8月通過的「崔淑賢法」，盼未來保障運動員人權。

根據《朝鮮日報》報導，該案判決結果在29日公布，大邱地方法院依「經常性特殊傷害」等罪，判處金圭奉7年徒刑、張允貞4年徒刑，2人被勒令參加40小時的預防虐童講座教育，也限制5年內禁止在兒童相關機構就業。此外，2人也被大韓鐵人三項協會永久除名。

同樣涉案的26歲隊上前輩金多煥則僅處1年6個月，緩刑3年。法庭譴責，被告等人利用隊內優越地位，長期對被害者施虐、毆打及體罰，導致被害者人格受極大侮辱，也對是不是要繼續運動生涯產生懷疑，最終在痛苦中輕生身亡，已構成必須裁決的犯罪行為。

隊醫安周賢的審判在22日出爐，依其罪行處8年懲役及1000萬韓元（合約新台幣25萬4千元）。

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