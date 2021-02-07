雞排妹都洩題了！翁立友記者會「2大安全牌」全打錯　律師神解

▲翁立友出席聲明記者會。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

雞排妹遭性騷擾疑雲引爆熱論，儘管翁立友大動作開記者會，但一味自訴委屈與空泛的內容，讓他陷入另一場公關危機。律師林智群分析3點，認為翁若照這些方式處理，結局可能會較為圓滿，同時也不禁感嘆「所以公關公司的錢不能省！」

林智群今在臉書提到，當對方預告會正面交鋒時，避而不見反而顯得心虛，「還不如讓人家在場，表明我們先澄清，如果鄭小姐有什麼意見，等一下會給她機會回應，這樣應該是比較好的處理方法。」

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再者，以翁立友的立場來看，記者會應首要說明「到底有沒有性騷擾」，如果有就道歉，若沒有則清楚解釋，「真的沒有碰到，更沒有性騷擾的意思，如果鄭小姐因此感到不舒服，願意為此致歉。」

▲雞排妹到記者會現場。（圖／記者屠惠剛攝）

林智群也指出，自己的委屈和母親的心情，這些都是附帶的東西，「結果呢？第1、2點沒做好，第3點反而變成主軸，媒體跟大眾的反應也不會太好，所以公關公司的錢不能省，如果要省，至少跟律師討論一下比較好。」

對此，網友們紛紛表示，「鄭小姐還提早洩題她會到場，我看他們公司根本以為她不可能到」、「專業的談判策略真的要先擬定。律師都是受過嚴格訓練的」、「豪記老闆可能已經後悔沒請你了」、「公關災難啊」、「那個記者會真的烙賽」。

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