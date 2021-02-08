我是幫她觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：我自己用

記者陳雕文／新北報導

健身網紅艾瑪接受刀療，發現診間除了刀具，竟還有潤滑液及保險套！過程中刀療師一直往她的私密處摸去，又說，「穿得這麼騷」、「好大的肉墊」等語，讓艾瑪感到噁心，原本說好拍攝4小時的過程，艾瑪忍了20分鐘便受不了閃人，網友看到影片紛紛留言砲轟，80歲的刀療師則一臉無奈出面澄清。

▲刀療師澄清，「是觸診不是性騷擾」。（圖／記者陳雕文攝）

該部刀療影片是在去年12月24日上傳到Youtube，影片中可見，健身網紅艾瑪拍攝當天穿了運動背心、長褲，不料才開始診療沒多久，就被刀療師拉褲子、拍屁股。過程中，刀療師表示艾瑪臀部的骨頭移位，代表正面的恥骨也有跑掉，同時手還一直往她的私密處摸去，儘管她一臉尷尬地拒絕、堅定告訴對方不能碰，刀療師仍然有意無意地把手往那邊伸。

▲網紅艾瑪接受刀療疑遭性騷再度被討論。（圖／翻攝自YouTube／星光奈奈）

刀療師除了手不安分外，嘴上也不停說出「既然穿得這麼騷」、「好大的肉墊，都打不到」、「妳胸部不讓我打就沒辦法」等，甚至在最後艾瑪受不了騷擾，要求對方停止治療時，刀療師還說出「既然怕人家摸，還穿那麼露」，讓艾瑪聽了相當傻眼。

ETtoday新聞雲記者到場採訪，80歲潘姓刀療師表示，自己從事刀療已經40年，從沒遇到有人說他性騷擾，「很多醫生找不到問題，病人來找我，我點出了問題，也治好了，因此來找我看病的人越來越多，當時我是幫她（艾瑪）觸診，結果她說騷擾…」

▲刀療師澄清，胸部是男人的慾望，但他無所求，也沒有去碰觸。（圖／記者陳雕文攝）

有關影片中碰觸胸部的片段，潘師解釋，「我也沒抓胸部，我是摸她的胸骨，如果攝影機從旁邊照就會以為我是在摸她的胸部，是拍攝角度的問題。而且影片都拍完了過了一個月她才上架，我講的話，這邊被剪一句那邊被剪一句，大概是這樣子的吧（認為被斷章取義）。」

▲刀具旁放著潤滑液及保險套。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

潘師認為艾瑪來看診的目的，是為了要衝影片的點擊，有要來找他碴的意味，他說，「艾瑪跟攝影師原來說是要來這邊拍4小時，而且這段時間不准有人進來，我知道他們是想來測試我的功力，結果我透過觸診找出問題，要用槌子、菜刀治療她的問題點，她又『這邊不要』、『這裡不適』、『這裡不行』然後就走了，也沒付錢！」

至於現場的保險套跟潤滑液，潘師解釋，「因為我的尾椎有問題，因此要自己治療自己，要抹潤滑液從肛門那邊進去調整，但是手指直接進去很髒啊！所以要用一根棒子，套上保險套在塗上潤滑液才能開始伸進肛門治療。」