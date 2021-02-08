印度前陸軍參謀長自曝：印軍越界次數比解放軍多5倍

▲前往中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

印度前陸軍參謀長辛格（Vijay Kumar Singh）昨（7）日透露，印軍在中印邊界實控線(LAC)上的越界次數遠超解放軍，「印度政府從未對外透露過這一情況。」辛格表示，中印邊界從未被劃定，「多年來，中國多次在實際控制線上越界，但你們誰也不知道印度越界過多少次，我向你們保證，如果中國越界10次，我們肯定至少越界50次。」

▲印度前陸軍參謀長辛格（Vijay Kumar Singh）。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，印度負責道路運輸和高速公路的國務部長辛格接受媒體採訪時略帶「炫耀」意味地宣稱，印度在中印邊界實際控制線（LAC）上的越界次數比中國多，而印度政府從未對外透露過這一情況。

辛格表示，解放軍多年來一直在實控線附近擴大領土範圍、駐紮軍隊，談判後又將軍隊部分回撤，2020年中印邊境衝突事件是解放軍在「拉達克東部地區」越界，「中國正處於壓力之下，因為我們正坐在他們不喜歡我們坐著的地方，中印邊境局勢得到了很好的控制，中國人確實明白，如果出現問題，印度有能力反擊。」

▲印軍位於中印邊界的哨點。（圖／路透）

不過，在引發中印邊境衝突的導火線上，辛格似乎頭腦發熱的主動承認印軍頻繁越界的事實。辛格透露，中印邊界未被劃定過，中國多次在實際控制線上越界，「但你們誰也不知道印度越界過多少次，我向你們保證，如果中國越界10次，我們肯定至少越界過50次。」

中印軍方今年1月舉行第九輪軍長級會談，針對中印邊界西段實控線地區脫離接觸問題交換意見，同意儘早推動一線部隊脫離接觸，同意遵照兩國領導人重要共識，繼續保持對話談判，儘快舉行第十輪軍長級會談，共同努力推動降溫緩局，確保一線部隊保持克制，穩控西段邊境實控線地區的局勢，共同維護和平與安寧。