春節網購暴增當心「空包彈」　信義警分局長范織坤揭最新詐法

▲信義分局長范織坤與大家分享詐騙集團最新興的網路詐騙手法。（圖／ETtoday攝影中心）

記者徐愷昕／台北報導

農曆春節假期本週四（11日）即將展開！台北市信義分局長范織坤也特地透過近期案例，分享當前最新興的詐騙手法，藉此呼籲民眾提高防騙意識，多留意「假網拍、假包裹」，多一分確認、少一分損失，荷包不漏財才可以歡喜迎新年。

春節期間受到國內疫情影響，大眾接觸網路購物機會增加，接收詐騙包裹頻次也相對提高，范織坤就指出，目前警方接收最新的詐騙多屬「網購詐騙」，詐騙集團會利用電商郵購、貨運轉送的方式，寄送物品到被害人手上，此時一旦被害人未確認就收貨，或不知情的家屬親友代收後，繳交給物流業者的代收款就會成為詐騙集團的獲利，而實際上包裹一打開，裡頭可能是空的，不然就是不到相當價值的東西。

范織坤強調，民眾在收到不明來源的物品或領貨通知時，務必先確實查清楚，不要任意代收，尤其是貨運業者或郵寄業者送來的物品，有當場代收款項的更須嚴加小心，不明物品一律先拒絕，才可以減少受騙的機率。

▲范織坤提醒民眾春節出外旅遊小心駕駛，注意行車的速度跟安全。（圖／ETtoday攝影中心）

另外針對交通方面，范織坤也表示，今年春節又逢全球防疫時期，不僅許多國外朋友會返台過節，原本長年安排出國的民眾，受疫情影響也會選擇留台觀光，相對地各大風景區及交通要塞就容易衍生壅塞問題，再加上公共運輸同樣因疫情關係受到一定限制，國內家庭旅遊應該多會選擇自駕方式前往目的，如此一來，人來人往的車流量必然又會再增加。

對此，范織坤也提到自己針對此現象做分析得到的結果，他表示，過去春節習慣在國外旅遊的人口現在都不出國，改待在台灣玩，自然而然國內各個景點的人流會增加，同時道路行駛的車輛也會提高，相形之下，這些人對國內道路狀況可能並不是很熟悉，導致交通事故會有微幅上升。最後，范織坤則提醒大家新年出外旅遊小心駕駛，注意行車的速度跟安全，平安順利才能快樂過春節。

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