　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

春節網購暴增當心「空包彈」　信義警分局長范織坤揭最新詐法

▲▼台北警信義分局長范織坤。（圖／ETtoday攝影中心）

▲信義分局長范織坤與大家分享詐騙集團最新興的網路詐騙手法。（圖／ETtoday攝影中心）

記者徐愷昕／台北報導

農曆春節假期本週四（11日）即將展開！台北市信義分局長范織坤也特地透過近期案例，分享當前最新興的詐騙手法，藉此呼籲民眾提高防騙意識，多留意「假網拍、假包裹」，多一分確認、少一分損失，荷包不漏財才可以歡喜迎新年。

春節期間受到國內疫情影響，大眾接觸網路購物機會增加，接收詐騙包裹頻次也相對提高，范織坤就指出，目前警方接收最新的詐騙多屬「網購詐騙」，詐騙集團會利用電商郵購、貨運轉送的方式，寄送物品到被害人手上，此時一旦被害人未確認就收貨，或不知情的家屬親友代收後，繳交給物流業者的代收款就會成為詐騙集團的獲利，而實際上包裹一打開，裡頭可能是空的，不然就是不到相當價值的東西。

范織坤強調，民眾在收到不明來源的物品或領貨通知時，務必先確實查清楚，不要任意代收，尤其是貨運業者或郵寄業者送來的物品，有當場代收款項的更須嚴加小心，不明物品一律先拒絕，才可以減少受騙的機率。

▲▼台北警信義分局長范織坤。（圖／ETtoday攝影中心）

▲范織坤提醒民眾春節出外旅遊小心駕駛，注意行車的速度跟安全。（圖／ETtoday攝影中心）

另外針對交通方面，范織坤也表示，今年春節又逢全球防疫時期，不僅許多國外朋友會返台過節，原本長年安排出國的民眾，受疫情影響也會選擇留台觀光，相對地各大風景區及交通要塞就容易衍生壅塞問題，再加上公共運輸同樣因疫情關係受到一定限制，國內家庭旅遊應該多會選擇自駕方式前往目的，如此一來，人來人往的車流量必然又會再增加。

對此，范織坤也提到自己針對此現象做分析得到的結果，他表示，過去春節習慣在國外旅遊的人口現在都不出國，改待在台灣玩，自然而然國內各個景點的人流會增加，同時道路行駛的車輛也會提高，相形之下，這些人對國內道路狀況可能並不是很熟悉，導致交通事故會有微幅上升。最後，范織坤則提醒大家新年出外旅遊小心駕駛，注意行車的速度跟安全，平安順利才能快樂過春節。

►偷偷分享少女秘密！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
市場蔬菜堆積成山倒掉！　價格狂跌原因曝光
50萬換450萬價值！妻頂下超夯飲料店「不到1年哭慘」
快訊／三浦春馬爸爸猝逝　痛心送走兒子才半年
刮刮樂必看　神人算出面額這張「中獎率最高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化日治時代株式會社欠稅900萬　土地糾紛一甲子終於解決

黑幫車手想洗白慘被斷腿！設局誣他吞贓款　9煞暗夜堵人私刑

刑事局幹員霰彈槍破門攻堅　詐團成員以為瓦斯爆炸逃屋頂

租千萬透天厝！夫病逝「兒1個月後屋內輕生」　她慘賠房東270萬

園藝行闆娘停車糾紛遭報復！愛犬慘食毒肉包「口吐白沫抽搐亡」

不滿被分手　他叫友人「框女友出場」...換手帶到工廠壞壞

春節網購暴增當心「空包彈」　信義警分局長范織坤揭最新詐法

下部隊6天遭滑輪砸頭！特戰下士「永久失智」　爸：採購紀錄全遺失

「喵喵」製毒工場後山竟藏毒！警扣5億成品先驅原料　可毒害百萬人

小黃運將嗆「總統府前燒車」又罵卒仔　法官公布罵人價碼

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

彰化日治時代株式會社欠稅900萬　土地糾紛一甲子終於解決

黑幫車手想洗白慘被斷腿！設局誣他吞贓款　9煞暗夜堵人私刑

刑事局幹員霰彈槍破門攻堅　詐團成員以為瓦斯爆炸逃屋頂

租千萬透天厝！夫病逝「兒1個月後屋內輕生」　她慘賠房東270萬

園藝行闆娘停車糾紛遭報復！愛犬慘食毒肉包「口吐白沫抽搐亡」

不滿被分手　他叫友人「框女友出場」...換手帶到工廠壞壞

春節網購暴增當心「空包彈」　信義警分局長范織坤揭最新詐法

下部隊6天遭滑輪砸頭！特戰下士「永久失智」　爸：採購紀錄全遺失

「喵喵」製毒工場後山竟藏毒！警扣5億成品先驅原料　可毒害百萬人

小黃運將嗆「總統府前燒車」又罵卒仔　法官公布罵人價碼

美德醫療暖捐百萬防疫物資　緩解全球醫療資源緊張狀態

慰勞清潔隊員守護基隆市容　林右昌期許好表現延續下去

台銀艾爾文學國粹麻將　新年假期喊話「加碼」自主訓練

新年版超吸睛！卡詩小金油推出璀璨紅瓶、蘭蔻小黑瓶穿上紅色新衣

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

懷孕3周居然2次懷孕　肚中莫名多一個女兒...孕婦生下「雙胞胎」

春遊新竹免花錢！「13.5米旋轉滑梯」超刺激、河上煙花如詩中意境

摩斯漢堡台南西門店開幕　大薯加1元多1份、蒟蒻禮盒買1送1

陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水　無補給可持續巡航60日

美媒評各運動最偉大球員　布雷迪、喬丹、C羅上榜

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

霸凌男遭私刑！母無奈：見他斷手才知犯案

樹林爸遭前妻友人砍殺　緊急送醫

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」

轎車國道逆向狂飆20公里　不甩警攔截加速逃

即／國道5車連環撞2死4傷　2車翻覆人被甩出

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

鄧佳華揉胸撞臀G奶網紅　判拘40日確定

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光

男稱「自幼遭家暴」每月爽領50萬　豈料貴婦太跋扈「母子情」崩壞

開車停機械停車場　轟一聲連人帶車墜下B2

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

更多熱門

相關新聞

備戰浪漫情人夜　情趣商品男女偏好大公開

備戰浪漫情人夜　情趣商品男女偏好大公開

今年西洋情人節適逢農曆大年初三，對於想要超前部署情人禮的人，網購平台推出攻略專區並打出折扣優惠幫忙傳遞愛意，同時調查發現網友在情人節最想收到禮物是實用3C，第一名不意外，由iPhone12拔得頭籌；另外也首度公開男女購買情趣用品的考量差異，從關注特性來看，女性看外表、男性重功能。

聰明環保慶新年　綠生活好easy

聰明環保慶新年　綠生活好easy

西門紅樓光雕秀春節開演抽大獎

西門紅樓光雕秀春節開演抽大獎

辛苦了！黃偉哲致贈廚房人員春節紅包

辛苦了！黃偉哲致贈廚房人員春節紅包

4大超商「春節&開工日」優惠懶人包　

4大超商「春節&開工日」優惠懶人包　

關鍵字：

信義分局范織坤詐騙網購新興手法春節交通

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面