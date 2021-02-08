還有30多人困隧道！印度大壩潰堤15死170失蹤　急開挖搜救中

▲搜救人員8日來到隧道口執行救援任務。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北部7日因喜馬拉雅冰川斷裂撞破大壩，大規模洪水傾瀉而下，迄今至少15人死亡，另有170多人失蹤。數百名印度軍方人員現正執行救援任務，尋找失蹤者下落，在崩塌隧道7日救出12人之後，8日傳出另條隧道有30人至35人受困。

衛報報導，在南達德維冰川（Nanda Devi glacier）7日部分斷裂撞向大壩潰堤，大量湍急洪水高速傾瀉，徹底摧毀「里希甘那水力發電壩」 （Rishiganga），沖走5座橋梁及數十棟建築物，就連印度國家火力發電公司（NTPC）正在建造的500兆瓦水力發電廠也遭到波及，另有3個水電項目也被破壞。

▼大規模洪水高速傾瀉，沖走5座橋梁及數十棟建築物。（圖／路透）

已知大多數的失蹤者為在水力發電廠工作人員，救難作業正在進行中，儘管受到水位影響斷斷續續，但目前已發現至少15具遺體，另有170多人失蹤。

此外，在一處坍塌隧道7日就出12名受困人員後，救援隊8日來到另一條約2.5公里長的隧道，外傳此處有30名至35名工人受困。北安查爾邦（Uttarakhand）首席部長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）透露，搜救人員利用繩索、鐵鍬來到隧道口，開挖進入隧道，但現階段尚未與受困人員取得聯繫。

Rescue work on the second tunnel was stopped temporarily only due to some rise in water level..it has already started again. The machine clearing the slush again at the entry of tunnel..some agencies are misquoting.@ndmaindia@PIB_India@PIBFactCheckpic.twitter.com/Hbaqv4PD6M — PIB in Uttarakhand (@PIBDehradun) February 8, 2021



政府發言人貝賈里亞（Ravi Bejaria）坦言，房屋受損確切數字有待釐清，當地居民受傷、失蹤、死亡人數也尚須確認。導致事件發生的原因也有待調查，多名科學家8日已前往該地，確認洪水爆發的原因。

Brave #Himveers of ITBP rescuing trapped persons from the tunnel near Tapovan, #Dhauliganga, #Uttarakhand this evening after 4 hrs of efforts. Total 12 persons were rescued from the tunnel out of which 3 were found unconscious. After first aid, carried on stretchers to road head. pic.twitter.com/iHsrFXjhDd — ITBP (@ITBP_official) February 7, 2021

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