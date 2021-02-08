2女大生遊赤柯山遇急彎「人車衝入金針田」　警定位找到送下山

▲女大生機車跌落坡嵌衝入金針田。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

真的好驚險！2位女大生利用寒假期間至花蓮縣玉里鎮打工換宿，趁休息時間至名聞遐邇的金針花產地赤科山遊玩，不料因山區天雨路滑，對路況又不熟悉，突然遇到一處急彎，人車直衝進金針田裡無法脫困。雖然報警求助但又説不清出事地點，最後員警利用手機定位功能找到他們，䕶送下山回住宿處。



花蓮縣警察局玉里分局觀音派出所警員吳逸榮、劉振德日前執行巡邏勤務，16時50分時許接獲110報案，2位女大稱於赤科山遊玩時，人車不慎掉落金針田無法脫困，也不知道受困地點為何處。經員警以手機聯繫，利用LINE通訊軟體請女大生發送地址訊息，並拍攝受困地點相片傳送給員警參考，約10分鐘許，順利找尋到受困女大生。

▲嘗試多次無法將機車牽回路面，女大生只有無奈看著機車。

經了解，2位蕭姓、魏姓大學生利用寒假期間到玉里鎮春日里的民宿打工換宿，利用下午休息時間到遠近馳名的赤科山風景區遊玩，由於路況不熟，誤騎入赤科山園區茶園產業道路；又適逢細雨綿綿，路面非常濕滑，導致人車衝進金針田內。由於2人身形瘦小，加上田裡濕滑泥濘，在嘗試多次皆無法脫困；天色也逐漸昏暗，氣溫亦驟然下降，2人極度徬徨無助只得緊急向警方求助。

▲員警協助將機車牽回路面並護送女大生回住處。

警員劉振德表示，在到達赤科山頂時，員警以手機與之聯繫，2人表示不清楚受困位置，語氣非常緊張的說，只知道附近有很多茶樹；員警於立即安撫不安的情緒，讓其冷靜下來，並告知留在原地不要隨意走動。請魏姓女大生加入LINE帳號，分享受困位置與拍攝周遭樣貌供參考，順利尋找受困女大生，並協助將機車從金針田內移置到路面。

由於2人驚魂未定，且天色已暗，下山道路亦濕滑，員警擔心2人下山安危，便請2人搭乘巡邏車由吳員護送下山，機車則由劉員協助騎乘下山，將她們平安護送返回民宿。

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