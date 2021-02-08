台南消防車衝火場途中與機車擦撞　女騎士戴耳機沒聽到警鳴聲

▲台南市消防局7日晚上據報出動消防車搶救火警案，其中一輛消防車出勤途經永康區中正南路一處路口時，與一部機車發生擦撞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2月7日晚上據報永康區永安路發生火警，馬上調派消防車前往搶救，其中一輛消防車出勤途經永康區中正南路１處路口時，與一部機車發生擦撞，女騎士受到輕傷送醫，無生命危險，全案肇事原因料永康分局警方調查釐清中。

據了解，台南市消防局勤指中心7日晚上7時許，接獲永康區永安路有火警的報案電話，119馬上派出鹽行等消防分隊前往搶救，其中1輛消防車趕火救火途經永康區中正南路一處路口時，突有1輛機車竄出，消防車雖緊急煞車，但仍撞上機車，導致機車與簡姓女騎士人車倒地受傷，簡女意識清醒，僅雙手及雙腳擦傷紅腫，消防人員馬上通報119派救護車到場送醫，並指派其他消防車支援救火。

台南市永康分局據報派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，據了解，當時消防車在趕赴火場，一路開啟警鳴器，但簡女疑戴耳機，並沒有聽到警鳴聲音，才在綠燈下往仍前行駛，沒有讓避消防車，以致在肇事路口與消防車發生車禍，所幸僅受輕傷，送醫後沒有生命危險，至相關肇事原因與責任，由警方調查釐清中。

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