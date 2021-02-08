外送員日走10km送餐！清寒男大生苦撐家計月收曝　網熱心喊幫忙

▲圖非本人，在出門處處需要交通工具代步的馬來西亞，清寒男大生羅納德祖瑟夫靠雙腳送餐。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

外送員沒有交通工具一天接的單就比別人少，飯菜也容易過了最佳賞味時間，不過馬來西亞一名大學生外送員，為了家濟仍在連腳踏車都沒的克難條件下，徒步將餐點送到客人手中。馬國媒體報導後立刻在網路上掀起波瀾，許多人希望伸出援手，甚至有好心人直接開口，要送該名大學生代步工具。

根據《中國報》報導，22歲的大學生羅納德祖瑟夫（Ronald Joseph）因家裡經濟情況不佳，只靠父親退休金要養活家中8口人，生活非常辛苦。他只好半工半讀添補家計，而因為外送公司FoodPanda為沒有摩托車駕照的人送車，無論走路或騎腳踏車都可以，因此他便在沒有交通工具的情況下，以走路的方式送餐。

羅納德祖瑟夫在南國艷陽天下，常必須走上很長一段路才能將餐點送達，同樣的工作時間，他走路一天最多6、7個訂單，但他說若有腳踏車，接得單就能多上許多。此外，走在路上他也會遇到路況不佳、送錯單或被路人騷擾要錢等情況，「有時候距離遠的會到4到6公里，45分鐘才能完成訂單，雖然很辛苦，但我都會接，不然就沒收入。」

一天下來，羅納德祖瑟夫走的路程時常都是10至15公里，腳除了疼痛異常，起水泡也是三天兩頭的事，回到家就必須按摩雙腿或泡熱水，不過久而久之也就習慣了。他表示也曾找過其他工作，但對於半工半讀的他來說，這樣的時間才能真正讓他賺錢同時又顧及學業。

羅納德祖瑟夫因疫情關係無法在學校食堂繼續工作，因此轉而成為外送員，現在除了3天上課時間以外就是在工作，每周只有周日休息一天，一個月大約賺得400令吉（約新台幣2309元）到500令吉（約新台幣2886元）。

報導刊出後，很快在馬來西亞社群內引發關注，許多網友紛紛留言稱讚羅納德祖瑟夫有毅力，送餐辛苦卻不怨天尤人，是個誠懇而辛勤工作的年輕人，因此想聯繫他提供幫助，「要怎麼才能把腳踏車給他」、「腳踏車或摩托車都可以，只要他需要，能力之內可以幫他」、「我願意送他一輛，可以給我知道怎麼聯絡他嗎？」