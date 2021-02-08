為家人換起來！日系精品家電打造「健康防護網」　新的一年做好居家防疫準備

▲防疫家電正夯！市場近來掀起一波汰換家電的熱潮，包括空調、空氣清淨機等，希望能為室內帶來潔淨空氣。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

2020年的疫情讓全世界都停下了腳步，眼見新的一年已然展開，全球疫情卻不見退燒跡象，就連防疫工作頗有見效的台灣，近期也面對逐漸嚴峻的考驗。盡量不出門群聚的人們，因為宅在家的時間多了，也紛紛檢視自己過去在家中佈置的3C家電，希望既能有時尚外觀也要有「抑制細菌」、「智慧節能」等目前市場最夯的居家防疫配備，才能守護全家人健康。

想要全面防堵病毒入侵，首當其衝的就是「空氣」，看似無形的空氣，其實承載了許多細菌、病毒、塵蟎甚至PM2.5，一吸一吐間，即使沒有吸入急迫性的病毒，污濁的空氣長久下來也會對健康有損。但待在家裡總不能把門窗都關得密不透風，因此近年在家電賣場人氣居高不下的品項，空氣清淨機絕對穩坐前3名；近來因一波波冷氣團造成的濕冷天氣，也讓主打一機多用的冷暖空調、清淨除濕機在各個通路熱賣大缺貨。

疫情當前，人們選購家電看準的不外乎是抑制病毒、過濾有害物質，以備受國人喜愛的日系家電品牌Panasonic來說，就為旗下的空氣清淨機F-P50HH、空調PX系列及清淨除濕機JH等特定機型搭載nanoeTM X健康科技，每秒可釋放4兆8千億個OH氫氧離子，來幫助分解空氣中99%的PM2.5，並抑制99.9%病毒、黴菌以及過敏原，再同步消除空間異臭，還給室內清淨的好空氣及舒適的溫濕度。

▲▼搭載nanoeTM X健康科技的Panasonic空調與清淨除濕機等特定機型，以一機多用的形式引起消費者興趣。

▲Panasonic空氣清淨機F-P50HH以主動淨化、強力過濾，致力淨化室內空氣、守護家人健康。

儘管現在外送平台正夯，不出門也能叫外賣，但不少對待疫情更為謹慎的消費者認為，在家自煮還是健康又安心。然而為了減少外出時間，許多人選擇一次把一週的菜量買齊，同時放入電冰箱冷凍保鮮。以無邊框玻璃系列電冰箱美哭許多使用者的Panasonic，就打造業界最大、有效容積650L的二門冰箱NR-B659TG，其中超大冷凍室就佔200L，再也不用站在冷凍室前辛苦喬位置，只要分裝好食材，就能動作優雅地全數冰進去。料理時，再搭配業界首創64眼紅外線與炫風微波加熱技術的蒸烘烤微波爐NN-BS1700，為不同食材以最適宜的溫度精準加熱。特別的是，即使是料理新手也不用擔心，因為此款微波爐也內建了396道自動食譜，不用出門、免叫外送也能每天吃到多元料理。

▲家裡的冰箱裝不下一週的食材量嗎？Panasonic二門冰箱NR-B659TG以200L大型冷凍室驚豔市場，儲存空間很給力。

▲▼從主食、家常料理、燒烤料理到麵包點心，備妥一台蒸烘烤微波爐NN-BS1700，就能在家省事料理。

外出採買時，不免會擔心從外頭把病毒帶回家，除了徹底將手消毒一番，不少專家也建議最好經常換洗衣物以及長時間貼身接觸的床單棉被。Panasonic變頻直立溫水洗衣機擁有最大22kg容量，一次就能丟進全家人的衣物或床單棉被，省時省力不用分多批進行。內建的溫水泡洗淨功能可輕鬆選擇43溫度，洗去吸附在衣物上的皮脂、異味、油垢並抑制細菌。若是沒辦法天天洗衣服的忙碌上班族，每天將穿過的衣物掛起，再以絕美的2in1蒸氣電熨斗NI-FS750，以平燙或掛燙的方式輕輕拂平衣物，讓3倍噴射大蒸氣以及360度全方位熨燙技術，高效率為衣物高溫抑菌。

▲▼擔心穿出外頭的衣物沾染病毒，不少專家建議返家後就將衣物丟入洗衣機清洗，或以蒸氣電熨斗撫平皺摺兼高溫抑菌。

眼看農曆春節近在眼前，無論是年夜飯、初一拜年或初二回娘家，都是親朋好友群聚的時候。家門以外的公共區域，有政府與防疫單位來把關，家門內的防疫瑣事，就得靠自己做起來！聰明利用科技家電為家人打造健康防護網，家事料理也能做得簡單省力、事半功倍。現在不妨盤點起家中不敷使用的家電，趁著年末之際汰換更新，為新年度的防疫生活超前部署。