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寒冬送暖！東森直消電商捐贈千件羽絨衣　92歲奶奶穿上身直呼：好暖

▲▼ 東森捐羽絨衣到衛福部北區老人之家。（圖／記者黃克翔攝）

▲搶在低溫前送暖！東森直消電商北區展業長蔡瓊英（左3）前往衛福部北區老人之家捐贈羽絨衣，嶄新又保暖的衣物，讓長輩們感動又開心。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／新北報導

今年台灣一連迎來數波寒流，驟降的溫度，每每令人措手不及，長期關注公益以及偏鄉弱勢族群需求的東森集團總裁王令麟，近來更是引領旗下團隊前往全台各處甚至離島，寒冬中送暖！今（1/29）由東森直消電商北區展業長蔡瓊英代表，前往衛福部北區老人之家親贈羽絨衣，此次更特別先請老人之家統整長輩所需的尺寸，務求讓爺爺奶奶們穿得貼身又舒服。適逢新一波冷氣團接近，因應疫情保持通風的捐贈現場偶有冷風吹進，蔡瓊英也貼心地為高齡92歲的奶奶著衣，穿上暖烘烘新衣的奶奶，害羞又開心地表示：「有，有，真的有暖！」

▲▼ 東森捐羽絨衣到衛福部北區老人之家。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼東森直消電商北區展業長蔡瓊英（左）與北區老人之家主任陳立庚（右）暖心為92歲的奶奶穿上羽絨衣。

▲▼ 東森捐羽絨衣到衛福部北區老人之家。（圖／記者黃克翔攝）

北區老人之家是衛生福利部所屬的公立老人福利機構，入住的長輩主要是年滿65歲以上、政府列冊的低收入戶，所幸有政府照顧，確保他們平日吃食無虞，在偌大的老人之家裡，還有許多熱心的社工人員帶領他們運動復健。北區老人之家主任陳立庚表示，園區住有近250位長輩，多數人過去可能因膝下無子自己獨居，也可能因子女遺棄、入獄等因素而面臨生活困境，屬於完全經濟弱勢。「雖然每年政府都會編列經費但畢竟有限，每年冬天保暖的帽子、襪子這類禦寒衣物一定會滿足長輩基本需求，但像羽絨衣這種比較高單價的物資，就得仰賴民間企業的資助。」看著長輩們收到羽絨衣掩不住地笑，陳立庚也暖心道，「真的很謝謝東森在這波冷氣團來襲之前慨贈羽絨衣，保暖之餘也能讓這些長輩開心過新年。」

甫到現場便向長輩們熱情打招呼拜早年的蔡瓊英表示，總裁王令麟常言的「取之於社會，用之於社會」，已然默默影響旗下各單位，「2020年因為疫情影響，各產業都不好過，但東森直消電商去年仍創下15億新高業績，得到這樣的成績固然開心，但也讓我們開始思考，要怎麼回饋社會帶來正向循環？」眼看今年寒流多，基本保暖衣物難讓抵抗力弱的長輩好好生活，因此東森直消電商便決定以特別禦寒的羽絨衣，幫爺爺奶奶度過寒冬。

▲▼ 東森捐羽絨衣到衛福部北區老人之家。（圖／記者黃克翔攝）

▲北區老人之家主任陳立庚特別致贈感謝狀，感謝東森直消電商在冬日捎來溫馨暖意。

此次捐贈的千件羽絨衣是在短短一個禮拜內，由東森直消電商向長期合作的廠商出資購買，「廠商知道我們大量訂購是為了要贈予老人及弱勢家庭，也大方給我們公益價，很開心能號召這麼多夥伴一起做公益！」除了北區老人之家，千件羽絨衣陸續還會分送至中區、南區、東區老人之家，以及彰化老人養護中心、澎湖老人之家和新北弱勢家庭。蔡瓊英頗有感觸地說，「東森直消電商最初創立宗旨，就是為了幫助一般平凡人創業成為經銷商，讓生活過得更好，而幫助社會弱勢、捐助愛心，和我們的理念也是並無二致、相當契合的。」

▲▼ 東森捐羽絨衣到衛福部北區老人之家。（圖／記者黃克翔攝）

▲捐贈儀式結束後適逢長輩用餐，蔡瓊英也主動擔任一日打菜員，為長輩們分送水果，現場氣氛熱鬧暖心。

無論在電視購物、直消平台與新媒體發展皆直衝第一的王令麟，堅持公益活動也要等同視之。去年10月即捐贈200包池上米給汐止的安養院，並為90歲以上的爺奶開心慶生，不久前更暖心捐出100萬現金與50萬物資，幫新北弱勢家庭與流浪動物過好年；因應台北市議員應曉薇的歲末送暖活動，也大方捐贈150組火雞大餐，支持台灣農民的同時更讓弱勢家庭溫暖辦桌。近日，預計也將捐出60餘台電腦給偏鄉課輔班，讓在地行政人員能以更有效率的方式處理文書資料，學童們也能有資源線上學習接軌數位生活。據悉，近日王令麟也指示集團未來每年冬天皆要固定規劃送暖活動，期許不論集團發展如何都能不忘初心，為社會盡一份心力。

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