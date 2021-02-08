獨／瑋哥控「人前和解、背後封殺」求放過　酷炫：對他只有感謝

▲瑋哥與酷炫於2020年11月，在西門町公開和解，但瑋哥向《ETtoday新聞雲》表示，和解後酷炫仍在背後封殺。（圖／翻攝自YouTube／瑋哥的故事）

記者羅志華／台北報導

前Youtuber團體「反骨男孩」成員瑋哥，於2020年10月初接受「小丑JK」專訪，大談退團原因，先引孫生開炮「裝可憐」，琳妲也緩頰好聚好散，直到11月，才終於在西門町與酷炫和解；但瑋哥接受《ETtoday新聞雲》專訪，表示和解前，酷炫就不斷放話，讓廠商及其他創作者「選邊站」對他封殺，甚至和解後，仍有自稱反骨的幕後人員，對外放話他有合約問題，讓他不禁向酷炫求饒，「放過彼此吧」。對此，酷炫表示，一切都過去了，他愛所有人，不會去阻礙誰的道路。

理念不合，「阿嬤走了」歌都沒做

瑋哥在「小丑JK」專訪中提到與酷炫初衷不同，背後有個悲傷的故事，瑋哥的阿嬤喜歡鄉土表演，看到瑋哥在鄉土劇客串更是高興，瑋哥加入反骨後，希望酷炫能幫他做首「那卡西」歌曲，除了認為能在中南部得到迴響外，更可以討阿嬤歡心。

瑋哥表示，酷炫起初應允，但幾年間推推拖拖，認為他的提案年輕人不喜歡，只願專注在「主流」音樂作品上，最後，瑋哥多年盼不到歌曲創作，阿嬤卻先走一步，此事讓他相當哀傷，也是退團的主因，與酷炫自2020年2月間，就幾乎沒有往來。

瑋哥指出，他加入反骨後，一切以團體為主，除不再去鄉土劇客串外，沒表演時也幫忙打雜、CALL臨演，才會把作歌的希望，都寄託在酷炫身上，另外，酷炫雖不時擷取他腳本的創意，卻常用在別的演員身上，團體對他個人頻道、粉專也沒投入太多資源，讓作為最早簽約的他有些沮喪。

▲瑋哥與星諠一同受訪，表示退團後，酷炫「動作」頻頻，直到某次聚會，才意外發現「被封殺」。（圖，資料照／記者羅志華攝）

意外得知被封殺，旁人都看不下去

前反骨演員星諠陪同受訪，表示某次和瑋哥去玩具店拍攝，離開後在IG限動分享，酷炫竟沒多久就踏入店家，詢問是誰在幫瑋哥拍攝，星諠與瑋哥在老闆告知後，覺得有些可怕，「像是被監控」。

星諠回憶，酷炫被問到此事都說是「關心」，但她質疑，先前和鄧佳華爆出性騷糾紛時，酷炫沒怎麼關心，僅要求鄧佳華別再穿反骨T恤，甚至連瑋哥車禍也沒探望，怎麼反倒退團後這麼積極，且關心的方式，不是向她與瑋哥問候，反倒私下打探誰在幫忙，實在說不通。

▲星諠質疑，先前與鄧佳華爆性騷糾紛，酷炫都沒怎麼關心，怎麼退團後這麼積極，但酷炫面對質疑，都說是誤會。（圖為資料照，鄧佳華／記者羅志華攝）

真正讓瑋哥震撼的，是某次超跑車隊的朋友說好要幫忙，之後卻為了酷炫與他劃清界線，「我與酷炫在超跑車隊有共同朋友，退團後仍有聯繫，因為我沒攝影與後製資源，某次聚會上，一位朋友說可以幫忙」、「酷炫得知後，找上那位朋友不知談了甚麼，之後合作就取消了」、「對方說，他剛開始創作，需要酷炫幫忙，所以沒辦法幫我們」。

此時瑋哥與星諠已和小丑JK往來，小丑得知後看不下去，便邀請瑋哥受訪，同時與酷炫交涉，卻引爆另一場風波。

瑋哥受訪，孫生開嗆琳妲急緩頰，但酷炫「早看過片」

瑋哥表示，退團後與網紅合作拍片，只要有講到反骨，那些網紅都會禮貌性把片給酷炫看，而在酷炫「審核」後，其中較關鍵的內容，往往被剪得一乾二淨，但瑋哥都是事後才得知，「那些網紅沒跟我說就剪了，他們也不想得罪酷炫」。

而在瑋哥受訪前，星諠先一步接受小丑JK訪問，那時酷炫就對訪談內容有意見，得知瑋哥也要受訪，更急著要求審片，而小丑為顧及公正性，也在上片前，讓雙方達成共識。

星諠表示，上片後，酷炫卻一副全不知情的受害模樣，讓前、現任團員爆發衝突，讓她相當錯愕；從星諠提供與酷炫的對話中，酷炫的確有阻止孫生反擊，但並未提及已審過片，且一再希望她與瑋哥別再公開扯到反骨，對星諠的各種質疑，也都解釋為誤會。

和解了，但…

在小丑JK調停下，雙方於11月間在西門町公開和解，但瑋哥事後與車隊友人參加活動，那位友人在IG限動開玩笑，「扮演瑋哥一日經紀人」，沒多久卻接到自稱反骨幕後的人來電，表示瑋哥「有合約問題」、合作請三思。

瑋哥表示，他早已沒有合約，又何來合約問題，對於這些紛擾，他希望酷炫能放過彼此，「哪怕我只是參加活動在IG分享，都會有反骨的幕後跟對方問東問西，並不時提醒我有合約問題，有些廠商還會回報，但或許有更多廠商就信了，直接讓合作沒了下文」、「我不做演藝工作沒關係，但至少希望大家是自在的，平安就是福」。

星諠表示，有廠商回報酷炫說話很小心，放話大都不會直接批評，且都以當面、電話告知不留訊息證據，最常說的就是，「你們和瑋哥合作要再想想」，言下之意，就是挾著旗下人氣網紅的龐大流量，要求廠商選邊站，自然讓他們這種脫團孤鳥，形同「被封殺」。

▲對瑋哥的控訴，酷炫強調網紅圈沒人能封殺，他愛所有人，認為大家各有理想，不會去阻礙誰。（圖／翻攝自酷炫IG）

酷炫對《ETtoday新聞雲》回應：

瑋哥的控訴都不實在，廠商付錢的是老大，愛找誰就找誰，絕無封殺的可能，他很愛所有人，不想製造仇恨，事情都過去了，瑋哥更曾幫他許多，他對瑋哥只有感謝，目前公司有很多事情要處理，他不知道、也不可能有反骨的幕後人員，在和解後還去放話瑋哥的合約問題，若他真想以合約押人，先前紹安離開時肯定會有所舉動，強調「每個人都有各自的理想，不用去阻礙對方的路」。

至於去年10月，因瑋哥受訪影片使反骨前、現任成員大吵，酷炫表示，他雖已勸大家不要回覆，但畢竟人也只能約束自己，對這一切感到很難過。

我沒有遲到，是時間遲到了！