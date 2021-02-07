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桃園長照社福機構2月10日起恢復探視　視疫情滾動式調整

▲桃園長照社福機構2月10日起恢復探視

▲桃園長照社福機構2月10日起恢復探視。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日於市府防疫專案會議時表示，考量農曆春節家屬訪視需求，2月10日起恢復各類長照社福機構訪視，但仍應遵守防疫規範，每位住民 1 天限探視1次，每組訪客人數不可多於3人，且不同住民訪客間須維持社交距離，需全程配戴口罩不得共食，加強環境及手部清潔消毒，視疫情滾動式調整，以兼顧長者健康及防疫需求。▲桃園長照社福機構2月10日起恢復探視

▲桃園長照社福機構2月10日起恢復探視，但視疫情滾動式調整。（圖／市府提供）

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鄭文燦表示，自1月12日部桃院內感染事件發生迄今，共計20名確診案例，桃園除了執行部桃專案外，也執行部桃清零計畫，院內醫護同仁也陸續進行血清檢驗，期間感謝市民朋友支持各項防疫對策，透過全民戴口罩、勤洗手，保持社交距離，做好個人防護，市府也透過「即時疫調、即時隔離、即時採檢、即時消毒」等4大即時，迅速做好相關防疫工作。

雖然部桃病患及桃園人曾面臨少數偏見，相信不妥適的看法將在疫後結束，讓部桃及桃園各項工作受到公平待遇，並呼籲各界防疫同心，支持身處防疫第一線的醫護人員。此外，受到擴大隔離方案影響，近日居家隔離人數已超過去（2020）年的高峰期，感謝居家檢疫服務中心等相關單位人員，以非常純熟的經驗，配送防疫關懷包，日夜追蹤居家隔離及檢疫者，讓防疫更落實。

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