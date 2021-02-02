林志堅轉戰桃園市長成關注　鄭文燦：桃竹共同生活圈互送暖

▲林志堅再度到桃園致贈防疫物資。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園疫情緊繃，繼金門、苗栗縣長親送防疫物資挺桃後，新竹市長林志堅2日再度到桃園於防疫會報致贈防疫物資，由於林稱近一個月已來桃園4次，是否會佈局2022桃園市長選舉，受到關注。林志堅表示，年節前夕，為力挺部桃專案的醫護人員，他號召新竹在地的5家飯店業者，送上暖暖的年菜，以示支持。

桃園市長鄭文燦對於媒體詢問，是否考量林志堅為接班人則表示：桃竹是一個生活圈，昨天桃園送水到新竹，今天新竹送暖到桃園，兩個城市都是大家公認的幸福城市，也是成長最快的城市。鄭說，桃園是六都最年輕的城市，新竹是16縣最年輕的，兩個城市的規模雖有點不同，但是本質是一樣的，都是注重科技、注重文化、注重生態的城市。

過去他跟林市長的互動算是非常密切，颱風要不要放假，一起決定、跨年要不要舉辦，一起決定、燈會要不要取消，一起決定，事實上本來今年的燈會，還特別把桃園的自駕車要送到新竹做接駁車，所以兩市的互動真的很密切。

林志堅說，因為桃竹是共同生活圈，這個月來桃園4次，確實來的比較頻繁，其實就是因為現在大新竹地區缺水，水情吃緊，中央因為前瞻基礎建設推動北水南送桃竹備援管線的工程，前段時間一直來到這裡視察工程，因為水情吃緊所以有點擔心，希望工程能夠如期，結果不僅如期還提早完成。

昨天再來到桃園是一起和蔡總統、蘇院長來見證工程完成，這個其實對於不僅是大新竹地區，是對於整個國家半導體產業來說都是一個非常重要的建設，所以其實是這樣的一個原因。

在1月21日媒體報導所謂的禁桃令之後，第一時間他就和鄭市長通話，表示新竹對於桃園的支持，我也希望能夠實際的帶來新竹人的關心，台灣人充滿了愛，在這個艱困的時刻各行各業都用實際的行動來支持第一線的醫護人員，也包括我們辛苦的桃園市政府團隊，所以幾翻思考之後，號召新竹在地的5家飯店業者送上暖暖的年菜，幫他們在過年前解決要到市場購買年菜或者是還要準備年菜的問題，所以這個月來到桃園的次數較為頻繁。

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