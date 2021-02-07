「部桃員工、門急診病人」健保卡註記　2/7零時起取消！

記者趙于婷／台北報導

因應衛福部桃園醫院院內感染群聚事件，中央流行疫情指揮中心在1/22宣布啟動部桃專案，啟動健保卡註記，指揮中心今宣布，自2月7日0時起取消針對該院員工及前述門急診病人健保卡「自主健康管理」註記。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

指揮官陳時中表示，針對該院採取門診降載及清空住院病人措施，僅基於診療必要性及延續性提供複診病人服務，另將1月6日至1月21日期間曾在該院住院病人列為居家隔離對象，並針對該院員工及1月6日以後曾就醫的門急診病人，於健保卡註記「自主健康管理」對象。

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▲2/7日0時起取消對部立桃園醫院員工及門急診病人健保卡之自主健康管理註記。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

該院在清空計畫啟動及確定病例曾到院的最後足跡日屆滿14天時，安排全院員工2135人於2月3日至2月5日採檢，進行SARS CoV-2核酸檢測，檢驗結果皆為陰性；另針對加護病房、內科病房、急診、門診區和公共區域環境採檢585支檢體，SARS CoV-2核酸檢測結果亦皆為陰性，評估該院內部持續感染之風險解除，因此

指揮中心呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。