川普彈劾「倒數3天」煽動暴力終將定罪？　美媒5大關鍵分析曝光

▲川普卸任當天搭乘直升機前往空軍基地參加最後一次的總統送別儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美前總統川普涉及煽動支持者發起國會暴亂，造成5人喪生，因而遭到眾議員提出彈劾，而參議院也將在美東時間9日進行審判，屆時川普的律師將在國會大廈展開辯論。對此，《美聯社》整理了關於彈劾的「5大關鍵QA」，分析川普這位美國史上第一位兩度遭到彈劾的總統未來可能面臨的狀況。

▲美聯社指出，川普最終被定罪的機率非常低。（圖／達志影像／美聯社）

川普會被定罪嗎？

據《美聯社》表示，川普幾乎不可能被定罪。因為，若要為川普定下「煽動叛亂」的罪名，需要100名參議員中的3分之2投票通過，在50名民主黨籍參員都投票同意的假設之下，還必須有17名共和黨參員倒戈，才能達成門檻。

儘管許多共和黨人對川普呼籲支持者「拚命戰鬥」、「去國會大廈吧！」等言論做出嚴厲的批評，但這些批評已經軟化，而且開始避談此事，並將焦點轉移至彈劾「卸任總統」屬於違憲的論點。另外，在1月26日參議院一項「試水溫投票」中，僅5名共和黨議員倒戈，也被認為是川普能逃過彈劾的徵兆。

▲參議院1月針對彈劾是否違憲舉行投票，被認為是審判前的「試水溫」，結果僅5共和黨人倒戈。（圖／達志影像／美聯社）

川普律師如何在不激怒參議院的前提下展開辯護？

報導分析，川普法律團隊可能會試圖撇開情緒，把重點放在反對定罪的法律與實證上。律師提交的文件明確指出，川普既已卸任，彈劾是否合乎憲法便值得懷疑。此論點可能獲得共和黨參議員的支持，因為他們不會寬恕川普煽動暴力的行為，卻傾向於無罪釋放前總統。

再者，辯方也能宣稱，由於川普不再身為總統，即使通過也不再需要罷免他，審判形同毫無意義。民主黨人則指出，一旦川普定罪之後，參議院也可能禁止川普今後再擔任公職。對於國會暴動，律師堅稱川普從未煽動叛亂。

▲眾院議長裴洛西已經參與2次彈劾川普的行動。（圖／達志影像／美聯社）

發起彈劾的眾議員如何說服持懷疑態度的共和黨人？

報導認為，對檢察官來說，重點在於如果沒有川普，就不會有暴動，所以他必須負責。對民主黨人來說，也無須誇大事實，因為確實有5人喪生其中，而且參議員也是受害者，議員們落荒而逃之後，暴徒破門而入洗劫議場。在眾議院提交的陳述書中，他們企圖使用畫面與情感訴求來證明川普罪行。

陳述書寫道，當天蜂擁而來的暴徒離參議員只有幾公尺遠，門外穿戴著各種「川普裝備」的人推打國會警察、用胡椒噴霧與投擲物攻擊他們。嚇壞的議員們被困在房間裡祈禱著，而暴徒卻砸爛了入口，部分議員還打電話給家人，因為他們怕自己無法在襲擊中倖存。

▲美國前總統川普的Twitter帳號遭到永久停權，導致他未像先前一樣大肆發文。（圖／達志影像／美聯社）

川普會出席審判嗎？

美聯社表示，川普似乎不太可能出現，因為他已透過律師表示拒絕出席，目前看來也不會有要求本人出庭作證的傳票，身在佛州的川普不再像第一次遭彈劾之際，大量依賴Twitter發文來攻擊對方，此次預計會由律師為他辯護，就連共和黨參議員也未表態希望他當天能現身國會。

如果川普被無罪釋放，會發生什麼事？

報導稱，川普被無罪釋放的可能性讓部份議員們感到擔憂，因為他們認為這會為整個國家帶來後果，即使如此也須在審判後譴責川普，以確保他因煽動暴亂受到某種懲罰。

▲有學者認為除了彈劾外，也能援引憲法讓川普無法再選總統。（圖／達志影像／美聯社）

耶魯大學、印第安納大學的法學教授艾克曼（Bruce Ackerman）與馬里歐卡（Gerard Magliocca）上月投書《華盛頓郵報》稱，除了彈劾，還有一種方法能阻止川普再次擔任總統，據美國憲法第14修正案規定，任何曾在聯邦任職、宣誓維護憲法的人若從事「作亂或反叛」，將被禁止擔任公職，惟國會得以3分之2的票數撤銷此限。

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