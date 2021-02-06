開車赴朋友生日趴！被導航「騙進大雪深山」困7天慘爆

▲美國一名男子要開車去參加朋友的生日派對，卻不幸受困山中。（示意圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國一名男子日前開車赴朋友的生日派對，但原本的路線因暴風雪而關閉了，於是改走GPS帶的另一條路，不料導航竟將他導向一條不知名的山路，更在冰天雪地中受困7天，幸好他靠著身上的糧食和意志力苦撐，最後也幸運獲救。

根據《洛杉磯時報》報導，29歲的厄爾斯（Harland Earls）1月24日時，計劃從內華達郡草谷（Grass Valley）開車到特拉基（Truckee），參加一場朋友的生日派對，而原本走80號州際公路，不到2小時即可抵達，但道路因暴風雪關閉，他只好繞另一條較遠的山路前往。

傻眼的是，他循著導航的路線前進，卻發現越走越往深山處，最後車子還卡在深度1.8公尺的積雪中，動彈不得。

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▲男子照著導航路線走，卻不幸被導向了積雪更深的山中。

厄爾斯受困的山區不僅氣溫非常低，手機也完全收不到訊號，使他無法向外界求援，最後只能靠著乾義大利麵條、2罐豆子、幾條香腸和發霉的麵包苦撐，期間還有一場暴風雪襲來，好在他車上放有戶外卡式爐和保暖衣物等露營設備，讓他得以升火取暖，不至失溫凍死。

家人後來因遲遲聯絡不到厄爾斯而報警處理，警方也馬上派出直升機和雪地摩托車，針對加州以及內華達州進行地毯式的搜索，可惜仍無法找到他，最後厄爾斯是靠著將滑雪板綁在腳上，並徒步走到有手機訊號的地方，才讓搜救隊透過手機的GPS位置找到了他。

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▲男子受困的山區手機完全收不到訊號。

當地治安警長費雪（Mike Fisher）表示，衛星系統並不會知道導航的路線是不是有積雪，而最壞的情況就是不小心被導向山路後受困，若沒辦法及時脫困很有可能就會失去性命，他也提醒道，冬天要出遠門的旅客一定要在車上準備緊急的衣物及糧食，以備不時之需。