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老兵錢包在「南極」搞丟…半世紀後竟找回！　連收據都還在

▲▼老兵錢包「丟在南極」半世紀後竟找回。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛里遜的錢包「丟在南極」半世紀後竟找回。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國加州一名高齡91歲的退伍軍人日前收到一份大禮，原來是他1967年在「南極洲」丟失的錢包，距今已54年，且裡面所有證件都完好如初，讓他感到又驚又喜。

根據《美聯社》報導，住在加州聖地牙哥的退伍老兵葛里遜（Paul Grisham）在1948年入伍成為氣象技術員，接著在1967年10月前往南極參與「深凍行動」（Operation Deep Freeze）長達13個月。葛里遜說，當時他非常興奮，就連丟了錢包都忘記了。

▲▼老兵錢包「丟在南極」半世紀後竟找回。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼錢包裡的證件都還完好如初。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼老兵錢包「丟在南極」半世紀後竟找回。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，南極最大科學研究中心麥克默多站（McMurdo Station）在2014年進行整修，意外在置物櫃後方發現葛里遜的錢包，放在裡面的海軍證件、駕照、核武與生化攻擊應對卡、扣繳憑單和匯錢給妻子的收據等，都還完好如初。

最後這個錢包在經過一番波折聯繫之下，終於在1月30日回到葛里遜手上。葛里遜說，南極洲真的非常的荒涼，當時每天下班能喝上一杯馬汀尼就是最奢侈的事，且每星期只能和家裡連繫一次，但他至今仍無法忘懷，第一天踏上南極土地的激動。

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