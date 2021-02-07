美日澳印擬舉行視訊高峰會　團結牽制中國

▲美日澳印四國外交部長2020年舉行「四方安全對話」，左起為印度外交部長蘇傑生、日本外務大臣茂木敏充、澳洲外長佩恩、美國時任國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京7日專電

美國、日本、澳洲、印度正考慮舉行線上高峰會，可望成為4國首度舉行高峰會，主要討論如何實現「自由且開放的印度太平洋」以牽制擴大海洋行動的中國。

日本共同社報導，美日澳印有意舉行線上高峰會，這場高峰會由美國總統拜登政府主導，意在團結4國牽制中國。目前4國之間對此事態度還有落差，舉辦視訊高峰會的日期可能延後。

報導說，根據美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）所言，對重視同盟國和友好國的拜登政府而言，美日澳印4國團結是「美國印太政策的基礎」。

在對中政策方面，這4國當中，美日澳有意願舉行線上高峰會，但印度與其他3國稍微保持距離，線上高峰會是否舉行，就等印度同意。

日本產經新聞報導，美國、日本、澳洲以及印度組成「四方安全對話」（Quad）正磋商是否舉行線上高峰會談。目前美日澳3國有意願舉行，倘印度政府也同意的話便能實現。

4國高峰會談若順利舉行，意味著4國將加強推動「自由且開放的印度太平洋」，牽制了中國挑戰以航海自由為基調的國際秩序的作為。

報導說，日本首相菅義偉1月28日與美國總統拜登電話會談時，兩人都同意要加強「四方安全對話」的合作，拜登肯定日本對「四方安全對話」所做的貢獻。

美日澳印4國外長2019年9月舉行第一場會談，去年10月在東京舉行第2場會談，相關國家期待能舉行高峰會談，但印度似乎不想過度刺激中國，當初要舉辦外長會談時，印度態度消極。

聽Podcast掌握國際局勢