元宵「聽香」問阿公能平安回來？鄰：沒一隻活著　他癱坐地上

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友表示，過年將至，元宵也就不遠了，相傳民國初有一項已失傳的民間習俗──「聽香」，「我想老一輩子的應該還有此份記憶，那麼今天就聽聽小弟來說聽香的傳說。」對此，有人開玩笑指出，「所以大家要有默契，聽香那天只能說好話。」

▲許多人都會拜拜求平安。（示意圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在「靈異公社」臉書社團說，傳說元宵當天晚上子時，也有人用天亮卯時，在自己家中神廳前焚香祈禱，神明借人間凡人口啟示今年的運勢，包括健康、財運、婚姻、貴人、求子萬般事皆可問。

原PO指出，向自家案上神明稟告，手拿清香三株，請求說清楚所祈何事後，步行至街頭巷尾圍牆矮籬，或鄰居的窗沿下，或躲於暗處等到他人說話時，靜靜傾聽他人說的話。

▼今年元宵節是2月26日。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

原PO解釋，譬如說您向家神祈求事業，您聽到路人或鄰居有人說「大豐收」、「成功」等等，那您今年的運勢就如您聽到一樣成功；然後在聽完後，將手中的清香供奉於爐中，便完成聽香。

原PO說，相傳「聽香」有一定的靈驗程度，早期農業時期相當流行，而今隨著年代的變遷，現代化大樓林立，此習俗已漸漸失傳了。

原PO回憶，記得小時候聽鄰居耆老說，當時阿成的爺爺去南洋當軍伕，那一年元宵向宗祠的神明請示聽香，來問阿成的爺爺是否能平安回來；稟完香躲在七里香的矮籬旁聽香，不久聽到殺雞夫婦們的對話。

▼原PO分享「聽香」古老習俗。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO表示，剛好殺雞林問他老婆說，「那些雞都殺了嗎」，對方回「沒有一隻活著」；阿成聽完這話癱坐在地，結果村里的這一批遠赴南洋的軍伕，聽說全批無人回來，全都成了砲灰。他寫道，聽香是否是巧合還是真有其靈驗，但這些民間習俗也頗耐人尋味的。

對此，許多網友留言，「所以大家要有默契，聽香那天只能說好話」、「我也開始要去跟鄰居說好話了」、「有機會來試看看，老祖宗的智慧。」

根據教育部網站介紹，聽香是一種台灣舊有習俗，在元宵或中秋夜時，在神前燒香默禱，表明欲測之事，而後請示方向後，用所聽的第一句話來判斷吉凶。