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慰安婦博物館「阿嬤家」休館倒數2天！新址確定預計明年4月重開

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▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲「阿嬤家：和平與女性人權館」將在11/10暫時熄燈，預計明年4月於新址重開。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」因財務狀況及疫情衝擊、租約到期影響下，將於11月10日暫時休館，不過經婦女救援基金會努力下，終於尋覓並在上週確認新址，位於台北市承德路三段、鄰近民權西路捷運站，預計明年4月重新開館。

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

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▲「阿嬤家-和平與女性人權館」5年來，收錄了59位阿嬤的生命故事。（圖／婦女救援基金會）

「阿嬤家-和平與女性人權館」5年來，收錄了59位阿嬤的生命故事，保存了5057件圖文、多媒體資料與750件文物，是台灣首座慰安婦議題博物館，也與各大機構、政府部門、公民團體或基金會串連舉辦各式活動，並積極提出2大訴求，包括國高中課綱與教科書慰安婦一詞，須正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，更要求日本政府為迫害女性的這段史實道歉。

如今59位阿嬤只剩下2位尚在人世，而尚未等到日本政府的道歉，紀念館也一度面臨倒閉危機。婦援會執行長杜瑛秋表示，2019年阿嬤家收入約700多萬，但支出了1100多萬，總共虧損了約400萬，由於持續負債下去太辛苦，所以想辦法開源節流，今年統計至10月左右，整體支出降低至約600萬；而收入的部分，捐款約150萬都是指定給阿嬤家的專款，完全使用在阿嬤家的經營跟運作，但今年度截至10月，在商品、場租、門票、展覽等收益的收入總合連100萬都不到，加上補助收入約70幾萬，也是經營的相當辛苦。

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲「阿嬤家：和平與女性人權館」發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

婦援會先前發起「阿嬤家」搬遷募資計畫提到，「趁我們還來得及守護阿嬤們的故事，邀請大家一起來支持『阿嬤家』重建計劃」，而新地點在不斷尋覓下，直到上週終於確認，位置在承德路三段32號5樓，鄰近民權西路捷運站且交通便利。婦援會表示，由於成本等各項因素考量，因此新地點是辦公大樓，但空間約60坪且屋況很好，可以減少修整和裝潢費用，房租6.6萬元，管理費3000元，先簽約2年。

阿嬤家的募資計畫一開始設定目標3百萬，如今因新租屋處的屋況比預期好，因此將金額降至2百萬，也在募資網站發出聲明，預計用多少錢就募資多少錢，婦援會認為這是一種社會責任跟誠信。

這2年規劃將阿嬤家以「小型博物館」的方式呈現，可定期更換主題輪展，讓觀賞民眾可以看到不同展覽，有更多新鮮感。另外也可以讓阿嬤家走出去，讓「慰安婦」歷史進入校園社區外展，讓更多學生、民眾可以了解慰安婦歷史故事和性別人權議題。

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10暫時休館。（圖／婦女救援基金會）

台北市議員林亮君也表示，當時知道原來的地點無法繼續經營的時候，跟婦援會花了很多努力，公部門提供的地點也一起做了很多評估甚至實地場勘，但受限於現場環境還有館藏保存的部份，一直找不到適合的空間，最終婦援會找尋到位於大同區的新館址，讓阿嬤家可以繼續經營。往後不管在中央或是地方，我們都會不斷努力，休息只是逗點，不是句點，期待阿嬤家接下來在更多議題可以繼續推廣，也希望所有女性都可以自在平等的在台灣生活。

婦援會表示。阿嬤家在11月10日將正式與大家說再見，雖然暫時休館，但對於慰安婦還有女性人權議題的關心不會停下腳步，阿嬤家預計明年4月在新的地點，以嶄新的風貌重新呈現在大家眼前。

▲▼阿嬤家-和平與女性人權館休館。（圖／婦女救援基金會）

▲「阿嬤家-和平與女性人權館」暫時休館，預計明年重開。（圖／婦女救援基金會）

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