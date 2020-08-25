影／「他說很愛我⋯」裸照被放上情色網站！受害女崩潰向摯友哭訴：想去死

▲婦女救援基金會拍攝《裸照外流不是你的錯》宣傳片。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

韓國「N號房」事件引起台灣社會對於「網路性犯罪」的關注，根據統計每2天就有1起「數位性暴力」相關案件，女性佔受害者高達9成，卻也潛藏不少男性受害者。婦女救援基金會以微電影規格拍攝《裸照外流不是你的錯》宣傳片在今（25）日發布，也開設求助專線，鼓勵受害者勇於求助；此次更呼籲儘速修法，盼望社會各界一同關注。

婦援會提到，七夕情人節加上正逢暑假，許多年輕情侶、親密關係之間也衍伸出「數位性暴力」問題，特別邀請年度公益大使藝人Lulu參與拍攝《裸照外流不是你的錯》宣傳影片，由張艾筆執行製作。雖然是宣導片，卻有「微電影」的質感，片中女主角因發現自己的裸照和影片被男友放上色情網站，受到嚴重打擊，崩潰大哭打電話給摯友，一邊哭喊「我想去死！」在摯友的陪伴下向婦援會求助。

請繼續往下閱讀...

而片中受害女提到，對方一直要她拍給他，「他說他很愛我，我也很愛他⋯⋯我那麼信任他⋯」沒想到私密影片卻被放上網，讓她大受打擊。此次贊助影片的惠生研生物科技執行董事蔡恩加說，其實很多受害者在向親友哭訴後，得到的回應反而常常是二次傷害，而周遭的人，很多也沒被教育過如何陪伴受害者，因此影片中受害者的摯友做了一個很好的示範，不是指責受害者，而是告訴對方「這不是你的錯」並立即陪伴和陪同求助。

律師紀冠伶也說，許多網路性犯罪、數位性暴力的受害者，往往都是碰到以「愛」之名，行傷害之實的勒索，在遇到要求拍攝裸照或影片，或被散布時，應直接嚴正告訴對方「你的行為已經犯法」。

▲許多網路性犯罪、數位性暴力的受害者，往往都是碰到以「愛」之名，行傷害之實的勒索。（圖／記者林育綾攝）

婦援會開設「裸照外流不是你的錯」求助專線，根據統計，在2015年至2020上半年，服務的374案件546人次當中，有近5成是現任或前任親密關係，還有5成以上是在不知情的狀況下被偷拍或同意拍攝，其中女性受害者高達9成，求助年齡以21歲至25歲比例最高，未成年者也佔了1成。而加害人有3.5成目的不明，2成是性勒索、1成5是要求復合、1成4是報復對方。

婦援會根據7月初至今的媒體報導也發現，短短49天中有多達28件「數位性暴力」相關案件，也就是「每2到3天就可能發生1起案件」，隨著網路科技發達，這已經成為不分國界的新興犯罪態樣。目前在歐美、日本、韓國等，全球已經有10多個國家成立專法，或在刑法中以專章、專門條文處理「數位性暴力」案件。

但在台灣，目前最多以刑法中的《散布猥褻物品罪》或《恐嚇危害安全罪》、《毀謗罪》等法條來判刑，刑度雖為2至3年，實際判決多為6個月以下或易科罰金了事，對加害人起不了嚇阻作用，因此婦援會自2018年以來持續推動《侵害個人性私密影像防制條例》草案，朝野立委也陸續提出相關版本，今年5月更在立院一讀通過《侵害個人性私密影像防制條例》草案，期盼在各界集思廣益下儘速立法，維護被害人的尊嚴及隱私權。

而「裸照外流不是你的錯」求助專線，至今已服務近400位民眾，除了提供被害人恢復身心，也擬定一系列服務，包括社會與心理評估及處置、人身安全、陪同服務、司法服務、網路影像下架處理協助、轉介服務、責任通報服務、相關補助或物資申請等，期望受害者願意求助。也盼望透過宣傳片，喚起大眾對「數位性暴力」的重視。

婦援會諮詢電話 02-2555-8595，分機31、32

「裸照外流不是你的錯」求助資訊網

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來