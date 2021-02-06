破歷年記錄！桃園市消防局1月緊急救護量破萬　寒流＋部桃感染

▲桃園市消防局元月救護逾萬件破歷年單月記錄。（圖／桃園市消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府消防局統計2021年1月桃園市緊急救護出勤件數為1萬484件，歷年以來首度單月破萬，平均每日出勤338件；較去年同期（2020年1月）9,367件增加1,117件，成長約12％，若與去年月平均8,738件相比，增幅更高達2成，主要是受到連波寒流及部桃醫院院內感染所致。

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▲消防兄弟執行防疫專案時穿著防護裝備雖然很悶，但為守護家園「挺得住」。（圖／桃園市消防局提供）

消防局分析救護出勤案件的急增，可能與1月接踵而來的幾波寒流及降雨有關，低溫且濕冷的天氣可能促發心血管疾病、中風或呼吸道問題，提醒民眾除了做好保暖工作外，如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難、冒冷汗等心臟病症狀，或是突然發生單側的肢體無力、麻木、臉部表情不對稱、口齒不清等中風徵兆，一定要儘速就醫。

此外，上個月衛生福利部桃園醫院出現院內感染，消防局全力配合市府的規劃協助該院住院患者轉診、載送確診個案、居家隔離或居家檢疫對象至指定醫院，乃至後期擴大匡列接觸者的就醫需求，都可以看到穿著全套防護裝備救護人員投入的身影。

「不會辛苦，挺得住！」剛結束載送確診個案就醫，在家自主健康管理的消防弟兄盧弘恩表示，雖然剛跨入2021年就感覺到救護勤務量的增加，執行防疫專案時穿著防護裝備很悶，也擔心是不是會傳染給家人，但他有珍惜和守護的義務。消防局長謝呂泉除對辛苦付出的同仁表達感謝外，更提及消防局無論是執行緊急救護，或是防疫勤務，同仁始終秉持著同理心及專業技術，完成每一次的任務，絲毫不言苦，對於延燒已逾1年的疫情，未來消防局將持續以嚴謹的態度面對疫情，堅守崗位守護桃園。

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